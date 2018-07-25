  1. سیاست
  2. دولت
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

در حاشیه جلسه هیات دولت؛

نوبخت: آمادگی دارم از همه مسئولیت‌های دولتی کنار بروم

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمادگی دارم از همه مسئولیت‌های دولتی کنار بروم، گفت: از رئیس‌جمهور درخواست استعفا از همه مسئولیت‌های دولتی را کرده‌ام و ایشان تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمده وقت امروز هیات دولت به تصویب آیین نامه‌ای در مورد چگونگی واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکن مهر که فاقد متقاضی است، گذشت و با هماهنگی کمیته امداد و بهزیستی قرار شد این واحدها را به افراد تحت پوشش این دو سازمان بدهیم و همچنین ۱۰ میلیارد تومان هم برای خسارات تنش آبی و آب رسانی به روستاهای استان خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی افزود: بعد از اینکه نابسامانی هایی به وجود آمد و مردم دچار مشکل شدند، انتظار و مطالبه مردم این بود که وضعیت بازار ارز بهبود پیدا کند و این موضوع با ترمیم و تغییر کابینه و تیم اقتصادی دولت همراه دانسته شد. ترجیح دادم برای اینکه زمینه‌ای در جهت اصلاح پیش آید و دست رئیس‌جمهور هم باز باشد، داوطلبانه و شخصا از تمام مسئولیت های موجود دولت کناره گیری کنم چراکه مردم را دوست دارم و اگر رفتنم کمک کند دریغ نخواهم کرد. صمیمانه این استعفا را به اقای رئیس‌جمهور دادم و عده‌ای گفتند فداکاری شده و برخی گفتند فضاسازی شده که تسویه حساب سیاسی شود.

نوبخت ادامه داد: از همه می‌خواهم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می‌گویم که امروز وقت تسویه حساب سیاسی نیست. می‌خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه من از باب اینکه دست رئیس جمهور باز باشد و با احتمال اینکه یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر شود آمادگی دارم از دولت کنار بروم، تصریح کرد: اگر برخی فعالان سیاسی رضایت خدا را در نظر نمی‌گیرند، مراعات مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب سیاسی نباشند. آقای روحانی بیش از ۳۰ سال است که من را می شناسد و امیدوارم که تصمیم مقتضی را بگیرند و البته ایشان هرگاه صحبت شده چه در حضور بنده و چه در غیاب، نشان از محبت عمیق ایشان نسبت به من داشته است.

وی افزود: من که نتوانستم رئیس جمهور را برای این کار قانع کنم و امیدوارم که ایشان تصمیم مقتضی را بگیرند. البته از طرفی اصرار بر ترک مسئولیت آن هم در شرایط فعلی یک نوع فرصت طلبی به نظر می‌رسد و ممکن است عده‌ای بگویند افرادی به دنبال عافیت طلبی هستند.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آنچه که مصلحت مردم و اقتضای شرایط باشد را در زمینه تغییرات دیگر در کابینه پیگیری خواهد کرد چراکه به رای مردم متعهد است.

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      6 0
      پاسخ
      آقای نوبخت با این کارت همه دلسوزان ایران و اسلام را خوشحال می کنی عزیز من. تئوری های پوسیده اقتصادی شما این بلا را بر سر مردم و کشور آورده است.
    • علی IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      5 0
      پاسخ
      کسی که آمادگی داشته باشد می رود
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      6 0
      پاسخ
      درنگ نکن
    • نسیم IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      6 0
      پاسخ
      ای کاش زودتر رفع زحمت میکردید
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      6 0
      پاسخ
      کاشکی قبل از کنار رفتن درباره مدیریت سوء و خالی از تدبیرتان و ... حساب کتابی می شد
    • عبدالله عبداللهی IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آقای نوبخت شکسته نفسی می فرمائید.ملت را شرمنده خودتان فرمودید.
    • psk IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هر کی نره ...
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      عدم پذیرش استعفای جنابعالی یک اشتباه استراتژیک است.
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      تونباشی چه کسی برای ذخائر انقلاب دل بسوزاند.

