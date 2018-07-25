فدراسیون فوتبال به زور بازیکن ما را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی فردا (پنجشنبه) سایپا تهران مقابل سپیدرود رشت در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال گفت: با وجود مصدومانی که داریم باز هم برای برد به میدان می رویم. بازی های هفته های اول همیشه سخت است.

وی در خصوص عملکرد سایپا در فصل نقل و انتقالات افزود: خوب نبودیم. چون به هر حال بودجه محدودی داشته ایم و باید شرایط را بطور کامل می سنجیدیم. بودجه‌مان محدود بود و کاری نمی توانستیم کنیم.

سرمربی سایپا درباره به وجود آمدن مشکلات ارزی در جذب بازیکنان خارجی اظهار داشت: می خواستیم دفاع وسط سنگال را که در جام جهانی بازی کرد و به ژاپن هم گل زد بگیریم. اما دیدیم یک سوم بودجه مان را باید خرج او کنیم تا جذبش کنیم. نمی توانستیم با این اعداد و ارقام او را جذب کنیم.

دایی در پاسخ به این سوال که آیا با شروط کارلوس کی روش باید موافقت شود اظهار داشت: بهترین فرد برای ادامه کار در مقطع کنونی شخص کی روش است. او استخوان بندی تیم ملی را حفظ کرده است. باید قدر او را دانست و از او بهره برد. اما در جریان جزئیات مسائل او نیستیم.

وی درباره همکاری با تیم امید ایران اذعان داشت: به زور بازیکن ما را گرفتند. گفتند هیات رئیسه تصویب کرده اگر بازیکن ندهید او محروم می شود. کجای دنیا این اتفاق می افتد. باشگاه چه کاری در این زمینه می تواند انجام دهد. من باید بگویم جبر می کنند و اسمش را نباید همکاری گذاشت. محمد سلطانی را از ما گرفتند و من برای بازی فردا هافبک دفاعی ندارم. در هفته اول بازی دوستانه با عراق گذاشتند. برای خودشان بازی دوستانه می گذارند. چرا در طول مدتی که بازی نبود برنامه ریزی نکردند و حالا بازی دوستانه گذاشتند.

دایی درباره حضور مهدی ترابی از نیم فصل دوم در پرسپولیس به خبرنگار مهر گفت: کسی را به زور نگه نمی داریم. خودم دوست داشتم او به اروپا برود. به هر حال بازیکنان خوبی داریم و می توانند جای او را پر کنند.

سرمربی سایپا در ادامه پرسش و پاسخ با خبرنگار مهر در خصوص ترانسفر بازیکنان تیم ملی نظیر جهانبخش پس از رقابت های جام جهانی تاکید کرد: حقش است که به بهترین تیم‌ها برود. اما او به خاطر عملکردش در آلکمار به یکی از بهترین های لیگ انگلیس می رود و ربطی به عملکردش در تیم ملی ندارد.