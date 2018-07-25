به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب محمدی فر ظهر چهارشنبه در نشست شورای شهر همدان بر ضرورت ایجاد تعاملات دانشگاه با مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: رویکرد دانشگاه این است تا از پتانسیلهای موجود به نحو احسن استفاده شود.

یعقوب محمدی‌فر در ادامه با تأکید بر اینکه دانشگاه، منسجم‌تر و هدفمندتر به عنوان بازوی شورا عمل خواهد کرد، گفت: نگاه‌ مجموعه ما بر این مبناست که تمامی نرده های دانشگاه را برداریم؛ اما باید پیش از آن، شرایط و ملزوماتی فراهم شود.

محمدی‌فر با بیان اینکه همه ما در وهله نخست، شهروند هستیم؛ ادامه داد: دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یک شهر کوچک همراه با تشکیلات آن در دلِ شهر بزرگ همدان قرار دارد که در مجموع سطح اراضی آن با دانشگاه علوم پزشکی نزدیک به ٣٦٠ هکتار است؛ بنابراین باید به این شهر کوچک توجه ویژه‌ای شود.

به گفته رئیس دانشگاه بوعلی سینا؛ با توجه به اینکه بایستی در تعامل با شهر باشیم، در یک سری از مسائل خدمات ارائه میدهیم و یا خدماتی از سوی مدیریت شهری به دانشگاه ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نقش اثرگذار دانشگاه ها در حوزه‌های مختلف کشور، غیرقابل انکار است؛ گفت: با توجه به اینکه هر اقدام درشهر معطوف به زندگی مردم است؛ بنابراین برای ورود به طرح‌های عملیاتی هم اعلام آمادگی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: ایجاد تعامل با مراکز علمی و اجرایی استان یکی از رویکردهای اساسی دوره پنجم شورای شهر همدان است.

سید مسعود عسگریان با اشاره به اینکه همه مسئولان فارغ از جایگاه حقوقی، شهروند هستند، افزود: تکلیف مسئولان در قبال شهر، شهروندان و مجموعه شهری مشخص است که می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات متخصصان و اساتید، آنچه ضرورت دارد را برای شهر ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود توافقاتی را در قالب تفاهم‌نامه یا منشور اخلاقی داشته باشیم تا در خور شأن مردم شهرمان تلاش کرده و شرایط مناسبی را فراهم کنیم.

عسگریان بر مطالعات علمی توأم با عملیات در حوزه مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: به طور قطع بازتاب هر مطالعه عملیاتی به صورت عینی در شهر قابل مشهود است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید تکلیف استان همدان در حوزه سرمایه‌گذاری مشخص شود، اظهار کرد: کفِ تراز حمایت از سرمایه گذار تعریف نشده است و باید موانع سرمایه‌گذاری در شهر شناسایی و رفع شود.

عسگریان از مجموعه دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مراکز مهم تولید علم و در راستای رونق اقتصادی در شهر، درخواست کرد: منابع و ظرفیت‌های گردشگری شهر همدان به منظور ایجاد درآمد پایدار شهرداری بررسی شود.

وی با بیان اینکه باید برنامه مدونی برای توسعه شهر تدوین شود، گفت: همه تلاش خود را در شورای شهر برای ایجاد اشتغال و کسب‌وکار به کار خواهیم بست.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها در همه دنیا نقش مهمی در موفقیت شهرها دارند، گفت: یکی از محورهای توسعه استان بدون شک دانشگاه است.

غلام‌حسین مجذوبی اظهار کرد: شهر تاریخی همدان در صورت وجود طرح های نو در حوزه مدیریت شهری، توسعه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه میتوان با ایجاد یک موزه جامع در شهر به حوزه گردشگری کمک کرد، خواستار ایجاد تعامل و همکاری شهرداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری همدان با دانشگاه‌ها برای توسعه گردشگری در شهر شد.

مجذوبی همچنین با تأکید بر اینکه توسعه شهر بدون حضور نخبگان امکان‌پذیر نیست، گفت: جا دارد شهرداری همدان در برخی زمینه ها با مجموعه دانشگاه همکاری و این مجموعه را از پرداخت عوارض ساخت، معاف کند.

وی با توجه به اینکه شهرداری برای صرفه جویی منابع ملی، امکانات بسیاری دارد؛ پیشنهاد داد: با توجه به اینکه به پژوهشکده‌ای در حوزه مدیریت شهری نیاز داریم، میتوانیم با تعیین محورهای آن و هم افزایی بیشتر، این مجموعه را در همدان راه اندازی کنیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه وظیفه دانشگاه توسعه فرهنگ کارآفرینی است، ابراز امیدواری کرد بتوانیم طبق تکنولوژی های روز دنیا، گام برداریم و با همت شورای شهر همدان در فضای کسب‌وکار، زیست‌بوم کارآفرینی در شهر ایجاد کنیم.