پیشنهاد سایت انگلیسی به میلاد محمدی/ به تیم استیون جرارد برو!

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «The Boot Room» به ارزیابی شرایط میلاد محمدی مدافع چپ تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و نوشته است: «هفته های کم باقیمانده پنجره نقل و انتقالاتی تابستانی می تواند یک رقابت باشد چرا که سلتیک و گلاسکو رنجرز به میلاد محمدی چشم دارند ... بر اساس اعلام روزنامه سان اسکاتلند، این بازیکن ۲۴ ساله با ۲ میلیون یورو قابل دسترسی است. هر دو باشگاه اسکاتلندی به دنبال به دنبال مدافع تیم احمد گرژونی هستند؛ بازیکنی که توانایی بازی در پست وینگر و دفاع کنار را هم دارد.»

این سایت پیشنهادی هم به محمدی داشته و آورده است: «اگر محمدی این تابستان عاقل باشد، از وسوسه حضور در تیم سلتیک چشم پوشی می کند و به انقلاب استیون جرارد در گلاسکو رنجرز می پیوندد؛ جایی که به خوبی واضح است او چگونه می تواند به سرعت جایش را در پست دفاع کنار باز کند.»

سایت The Boot Room همچنین به ترکیب دو تیم سلتیک و گلاسکو و نحوه حضور محمدی در ترکیب گلاسکو پرداخته است.