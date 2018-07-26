به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری امروز (پنجشنبه) در جلسه مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های این مجلس ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع) اظهار داشت: مسائل اقتصادی مسئله روز است، امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و همه باید متحد باشیم.

وی ضمن قدردانی از مسئولان قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: ما مشکل منابع نداریم، بلکه مشکل مدیریت داریم و باید مدیران انقلابی و نیرومند و جوان روی کار بیایند.

آیت الله جنتی با برشمردن مولفه ها و راهکارهایی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور تصریح کرد: درآمدهای نفتی کشور باید صرف زیرساخت ها شود، نه هزینه ها؛ همچنین باید از خام فروشی در انرژی جلوگیری شود. علاوه بر این ها توجه به صنایع اصلی مانند صنایع غذایی، دارویی و بنیه دفاعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی راه حل نهایی عبور از مشکلات اقتصادی است افزود: در سیاست خارجی باید به کشورهای منطقه و دوست، توجه و در عین حال نسبت به کشورهای بدعهد بی اعتنایی شود.

آیت الله جنتی با اشاره به مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید همه دستگاه های دیگر در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه کمک کنند و ضروری است تا سریعا عاملان گرانی ها و فسادها شناسایی و محاکمه شوند.



وی افزود: مردم باید بدانند که نظام نسبت به این قبیل مسائل بی تفاوت نیست و با متخلفان و مفسدان برخورد قاطع به عمل می آورد. امیدواریم آیت الله آملی لاریجانی در این امر با همان قاطعیتی که از ایشان سراغ داریم، عمل کند.



رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم هر روز با گرانی تازه ای مواجه می شوند، ادامه داد: بنابراین ضروری است در مقابله با عاملان این گرانی ها و مفاسد اقتصادی اقدام انقلابی صورت بگیرد.



جنتی با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ گفت: عده ای در داخل و خارج به فکر این هستند که انقلاب ما را از لحاظ فرهنگی و اسلامی بشکنند و تلاش دارند تا ایمان و عقاید مردم را ضعیف و سست کنند.



وی افزود: در این قضیه مسئولیت علما و روحانیون، مسئولیت درجه اول است و بدون روحانیون انقلابی واجد شرایط، نمی توانیم فرهنگ اسلامی را حفظ کنیم، بنابراین ما مسئولیت سنگینی داریم و باید در این قضیه کمربسته وارد شویم و بدانیم که پیشگام همه ما مقام معظم رهبری هستند که از همه انقلابی تر و فعال تر هستند.



رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید ببینیم که دشمنان کدام ریشه ها را می خواهند بزنند تا ما نیروهای خود را در همان موضع بسیج کنیم. دشمنان از راه هایی مانند مسائل جنسی، اخلاقی و ترویج بی بند و باری، قصد ضربه زدن به انقلاب اسلامی را دارند.



آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه باید در شرایط فعلی نظارت جدی داشته باشیم و تا جایی که در توانمان است با فساد مقابله کنیم، گفت: بدانیم که مقام معظم رهبری بار سنگینی را به دوش خبرگان گذاشته اند و ما باید به درستی از پس این مسئولیت برآییم.



وی در ادامه خطاب به روسای کمیسیون های مجلس خبرگان گفت: مساله کارگروه های ایجادشده را جدی بگیرید و در نظر داشته باشید که بسیاری از مسائل مطرح شده در این کارگروه ها، از جمله مسائل بانکی و اقتصادی به مطالعات تخصصی نیاز دارد.



رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: در حوزه مسائل اقتصادی که در کارگروه های خبرگان مطرح می شود، می توان از متخصصان بخش خصوصی که به صورت عملی در امور اقتصادی ورود دارند، استفاده کرد.



وی اظهار داشت: اعضای کارگروه های مجلس خبرگان باید مسائل مطرح شده در این کارگروه ها را با جدیت پیگیری کنند، مگر به سبب عذر شرعی از غیبت در جلسات کاگروه ها پرهیز کنند.



آیت الله جنتی گفت: البته می دانم که چون جلسات این کارگروه ها در تهران یا در قم برگزار می شود، برای برخی آقایان که در شرق یا غرب کشور حضور دارند، کار اندکی سخت است اما باید این سختی را متحمل شد.