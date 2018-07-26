به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارن پیش از ظهر امروز پنج شنبه در یادواره شهدای استان همدان در عملیات رمضان که با حضور پرشور مردم و مسئولان در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار شد، به حضور پیکر دو شهید تازه تفحص شده در این مراسم اشاره کرد و گفت: همه با هم به این دو بزرگ ارزشمند که در این جمع حضور دارند ادای احترام می کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه خدای متعال به ما فرصتی داده که از دین اسلام دفاع کنیم، این مهم را ناشی از رهبری‌های امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای عنوان کرد.

سردار سلیمانی با اشاره به ویژگی شهرهای مختلف کشور، همدان را شهر دین و دیانت دانست و ادامه داد: همدان شهر سردار شهیدی است که در شهید پروری نقش ارزنده ای داشت.

وی با بیان اینکه سردار همدانی به مدت طولانی این خصلت را در خود حفظ کرد، گفت: سردار همدانی خود را در مسیر شهادت قرار داد و به آنچه آرزو داشت، رسید.

فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر اینکه سردار همدانی نگذاشت گرد جسارت و اهانت بر دامن بارگاه کبریایی حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) بنشیند، گفت: همدان شهر شهیدان بارز انقلاب و شهر شهید شهبازی، حاجی و مظاهری است.

وی با بیان اینکه شهید حاجی بابایی با گردان خود وارد عمل شد و در عملیات رمضان نقش داشت، گفت: در بیان دوران دفاع مقدس کمتر به بیان عملیاتی که موفق نبوده پرداخته ایم اما عملیات رمضان اثرگذار بود و همدان شهدای عزیزی در این عملیات تقدیم انقلاب کرد.

شهادت به معنای جاوید بودن و پاینده بودن است

سردار سلیمانی با بیان اینکه مجلس متعلق به شهدا است، ادامه داد: آنچه از آیات قرآن استنباط می شود شهادت به معنای باختن و از دست دادن نیست بلکه به معنای یافتن و به دست آوردن است.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه دلیل شوق به شهادت شهدا هم همین معرفت بود، گفت: شهادت به معنای خسارت و هلاکت یک تصور انحرافی است چراکه شهادت به معنای جاوید بودن و پاینده بودن است.

وی با بیان اینکه هیچ انسانی بدون حرکت نیست چراکه خاصیت هر انسانی حرکت است، گفت: تعلق انسان وی را وادار به حرکت می کند و هر چه این تعلق متعالی تر باشد حرکت و هیجان و بی قراری به سمت آن بیشتر می شود، در زندگی شهدا یکی از دلایل حرکت شهید به سمت شهادت وجود همین جوشش و بیقراری است.

وی با بیان اینکه یک عمل عارفانه و ملتمسانه شهدا را به این سمت کشیده است، گفت: اگر وجود انسان از محبت و حب خدا پر شد این وجود از سایر محبت ها خالی می شود و تمام دنیای او تحت تاثیر این تعلق قرار می گیرند و وی را به سمت خود می کشد.

سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه تعلقات شهدا متعالی و برای رسیدن به خدا بود، گفت: به همین دلیل دلبستگی های دنیوی و حتی دلبستگی های مثبت و مهم مثل پدر و مادر و همسر و فرزند نیز مانع نمی شد چراکه شهدا جاوید شدن و زنده شدن و پاینده شدن را برگزیدند.

فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه با بیان اینکه جوانان نباید به دنبال تعلقات پست باشند، گفت: امام (ره) می فرمایند اوج بندگی در عالم معنویت شهادت است و بندگی خالصانه و عبودیت منجر به شهادت می شود.

وی با بیان اینکه شهید عبد خالص خدا است کمااینکه امیرالمومنین(ع) در اوج عبودیت به مقام ولایت رسید، گفت: امام دلیل طلب شهادت را تبعیت می داند یعنی تبعیت از خدا موجب طلب شهادت می شود و در غیر اینصورت کسی نمی تواند طلب شهادت کند و در عبور از پل شهادت ناتوان خواهد بود.

سردار سلیمانی با بیان اینکه این پل همان پل عبور از دنیای خود انسان است، گفت: در هرجایی و برای هر کسی فرصت طلب کردن پیش نمی آید.

فرمانده نیروی قدس سپاه بااشاره به استدلال فقیهانه امام خمینی(ره) که می فرماید همه عالم روان به سمت خدا است، ادامه داد: شهدا مرگی انتخابی و داوطلبانه را برای رسیدن به معبود انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه این درک را دشمنان ما ندارند و اخیرا آن قمارباز حرف هایی زده است، گفت: یکی از دلایل صحبت دشمن از ترساندن عدم درک فرهنگ درون جامعه ایران است چرا که دشمن جامعه ای که با گریه ای توام با شوق به سمت شهادت می رود را درک نکرده است.

سردار سلیمانی با بیان اینکه اغلب ما از حس مشترکی برخورداریم و آن هم حس مغمومیت است؛ گفت: مغمومیت زمانی است که انسان چیزی را از دست می دهد و برای چیز ارزشمندی تلاش می کند اما قدرت وصول به آن را ندارد.

وی گفت: اگر انسان این حال را درون خود حفظ کند و این حالت مغمومیت را پاس بدارد و قدر آن را بداند و در این مغمومیت بمیرد هم، به مقام شهادت رسیده است اما اگر روزی این حس جاماندگی را بر اثر دنیا از دست بدهد قطعا خاسر است.

در دوران دفاع مقدس هم تحریم ها وجود داشت اما پیروز شدیم

این یادگار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه این مغمومیت نسبت به شهدا معنویت به همراه دارد، گفت: شهادت همیشه عظیم و ارجمند و ارزشمند است اما در برهه های مختلف ارزش آن بیشتر می شود.

فرمانده نیروی قدس سپاه بابیان اینکه در صدر اسلام اگر کسانی شهید نمی شدند نهال نوپای اسلام از بن کنده می شد و اگر امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان و اصحابش به شهادت نمی رسیدند میراث پیامبر که همان اسلام ناب محمدی(ص) است از دست می رفت، گفت: شهادت در هر دوره ای با دوره دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: امروز در زمان ما به دلیل اینکه اسلام طلوع کرده و هجمه دشمنان متوجه اسلام است شهادت مهمتر از ۳۰۰ سال قبل است چون هجمه بزرگی در اثر طلوع اسلام نسبت به آن انجام می گیرد.

سردار سلیمانی در بخش دیگری از صحبت های خود به تجربه موفق دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز جامعه ما به دلیل دستاوردهای عظیم، با تهاجم روبرو است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه تحریم در همه دوره ها بوده است، گفت: در دوران دفاع مقدس هم تحریم ها وجود داشت اما در همان جبهه محروم که دشمن ناجوانمردانه از بدترین سموم استفاده می کرد، پیروز شدیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه ما خاک کشورمان را حفظ کردیم و دشمن را وادار به امضای قطعنامه ها کردیم، گفت: آن زمان دشمن به دنبال تجزیه خاک ما بود و امروز نیز در جامعه کنونی با جنگ نابرابری روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه امروز راه ما ایستادگی است، گفت: دولت و همه دولت ها خدمتگزار هستند و هر کسی به میزانی کشور را به پیش برده اما مدیریت در این زمینه مهم است.

سردار سلیمانی با بیان اینکه شاید نتوان در مدیریت معجزه کرد اما می توان اخوت و برادری و همراهی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه ایجاد کرد، گفت: در جبهه دفاع مقدس فرماندهان شهید ما قله بودند و دامنه های این قله ها سرسبز و پر از معنویت شد به طوری که امروز مردم در قالب راهیان نور به جبهه می روند و جای پای آن ها را می بوسند که دلیلش همان قله های برافراشته است.

نگاه حزبی در انتخاب مدیران فساد ایجاد می کند

وی با بیان اینکه مدیر یک قله برافراشته است و نقش آن از یک منبر بالاتر است، گفت: اینکه جامعه به سمت صلاح یا غیرصلاح حرکت کند به مدیر آن جامعه بر می گردد.

سرلشکر سلیمانی با اشاره به اینکه مدیر دامنه ها را متاثر می کند و دینداری و امانتداری مدیر بر جامعه اثر دارد، گفت: باید بررسی شود که چه عواملی در دوران دفاع مقدس سبب شد جلوه های این چنینی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه اثر مدیر جمعی است چراکه رهبر یک جامعه است، گفت: هر مسئولی در جامعه اثرگذار است و باید مدیریتی که در دوران دفاع مقدس لحاظ شد را در جامعه پیاده کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه باید به نحوی پیش رفت که معنویت در جامعه رونق پیدا کند، گفت: مردم از رهبر خود تابعیت دارند و تمام سطوح مدیریتی به نوعی نقش رهبر در جامعه هدف خود را دارند.

سردار سلیمانی با بیان اینکه مدیران باید متناسب با جامعه باشند، گفت: ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه دار شده است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس کسی برای مسئولیت ها سئوال نمی کرد که چپی یا راستی هستی بلکه به لیاقت ها و قابلیت ها و تطبیق فرد با مسئولیت و امتحان داده ها نگاه می کردند، گفت: متاسفانه در گزینش مدیران به جامعه ما ظلم شده است.

وی با بیان اینکه نگاه حزبی در انتخاب مدیران گودال فساد ایجاد می کند، به موضوع مدرک اشاره کرد و گفت: مدرکی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل باشد و اینکه فارغ التحصیل کشاورزی درخت هلو را تشخیص ندهد کار راه انداز نیست.

اگر اصل (ولی فقیه) به خطر بیفتد با جانمان با آن مواجه می شویم

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه مدیر باید بحران را مدیریت کند و خلاق باشد، گفت: مدیر نباید در بحران بترسد و جا بخورد چراکه لشکر متلاشی می شود.

وی با بیان اینکه چه اصولگرا و چه اصلاح طلب هر دو در این موضوع به نوعی مقصرند، گفت: اینکه نشسته و منتظر بودجه باشیم تا کار انجام شود مدیریت نیست بلکه مدیر باید از دل بحران خلاقیت ایجاد کند و بحران را دور زده و سرکوب کند کمااینکه در دوره های مختلفی این اتفاق رخ داد.

سرلشکر سلیمانی در ادامه به سال های ابتدایی دهه ۶۰ اشاره کرد و با بیان اینکه شهید رجایی انسانی عادی اما وارسته بود، گفت: ما تجربه های موفقی داریم و باید به آنها توجه کنیم.

وی با طرح این سئوال که وحدت یک جامعه چگونه حاصل می شود؟، گفت: حزب و جناح فرع است و ولی فقیه و جمهوری اسلامی و نظام اسلامی اصل است و اگر اصل به خطر بیفتد با جانمان با آن مواجه می شویم.

این یادگار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه باید به اصول توجه کنیم تا جامعه به وحدت واقعی برسد، گفت: باید جامعه را به اصول متوجه کنیم و اصول همان ولی فقیه است.

سردار سلیمانی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست، گفت: ارزش ها و اصول حاکم بر نظام را باید مدنظر داشت که یکی از آن ها قانون اساسی است و مدیر باید نسبت به اصول عقاید محکمی داشته باشد.

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه هرچه مقصد را عالی تر کنیم انسجام در جامعه بیشتر می شود، گفت: در مقاصد عالی قلب های مردم به آن سمت حرکت می کند و انسجام ممکن می شود.

وی گفت: برای اینکه جامعه ما از این هجمه هایی که وجود دارد سربلند و پیروزمندانه تر بیرون برود باید به اصولی که در دفاع مقدس و انقلاب مدنظر بود توجه کرد.

بیانات رئیس جمهور در جامعه ما در مقابل عملیات روانی دشمن انسجام و وحدت می دهد

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور عزیز و ارزشمند ما کلمات خیلی ذی‌قیمتی که برخاسته از وجدان و وجود ملت ایران بود بر زبان جاری کرد که خیلی مهم بود و مهم است، گفت: در کشور کسانی هستند که تحرکاتی انجام می‌دهند که این بیانات را ضعیف کنند و علیه این بیانات گفتاری داشته باشند که غلط است چراکه این نوع بیانات به جامعه ما جسارت و وحدت می‌دهد و در مقابل عملیات روانی دشمن و جامعه ما را شجاع می‌کند.



این فرمانده ارشد سپاه با طرح این سؤال که امام خمینی(ره) با جامعه شاه زده چگونه عمل کرد، گفت: یکی از اثرات تربیتی مسئولان که مهم‌ترین اثر نیز محسوب می‌شد، اصل القایی و تربیت القایی است.

وی با بیان اینکه تربیت القایی تأثیر دوچندانی دارد، گفت: یکی از اثرات جبهه اثرات القایی آن بود و این بیانات شجاعانه و قابل افتخار رئیس‌جمهور بر همه جامعه ما اثر گذاشت و هر کس بخواهد بیانات را تضعیف کند؛ خیانت کرده است.



سردار سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در جواب فرمایشات رئیس‌جمهور ما مطالبی را سخیف در توئیت خود بیان کرد، گفت: این شان رئیس‌جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به او جواب دهد و من به‌عنوان سرباز این ملت به او جواب می‌دهم.

بعد از 2001 تا 2018 با 110 هزار سرباز چه غلطی کردید؟



وی خطاب به ترامپ با بیان اینکه تو ما را تهدید می‌کنی به اینکه اقدامی انجام می‌دهی که در دنیا سابقه ندارد، گفت:اولاً به‌رغم اینکه بیش از یک سال از رئیس‌جمهوری این شخص در آمریکا می‌گذرد هنوز ادبیات ترامپ همان ادبیات قمارخانه و کاباره است.



سرلشکر سلیمانی با اشاره به اینکه وی با ادبیات کاباره چی و کسی که اداره‌کننده قمارخانه است با دنیا حرف می‌زند، گفت: وقتی با روسیه و چین و اروپا حرف می‌زند و وقتی با جهان حرف می‌زند، انسان احساس می‌کند با قمارباز حرف می‌زند و این شان یک ملت را شکسته است.



وی خطاب به ترامپ با بیان اینکه بیان کرده‌اید کاری می‌کنم که سابقه نداشته باشد، ادامه داد: تو سابقه که نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول چیزهای دیگری است اجازه پرسیدن هم نمی‌دهی اما از پیشینیان خود، سیاستمداران و روسای سازمان‌های امنیتی آمریکا حرف‌های نادانسته را بپرسید و بر زبان جاری نکنید.



این یادگار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه چه می‌توانستید بکنید که در طول این ۲۰ سال نکردید، گفت: شما با ۱۱۰ هزار سرباز و هزاران دستگاه تانک و نفربر و امکانات نظامی و صدها فروند هواپیمای جنگی و صدها فروند هلیکوپترهای پیشرفته به یک سازمان کم‌بنیه که از سلاح ابتدایی برخورد بود به افغانستان حمله کردید و جنایت‌های بسیار انجام دادید و عروسی‌ها را تبدیل به عزا کردید و روستاها با خاک یکسان شد در حالی‌ که ۶۰ درصد کشته‌های شما مردم عادی این کشور بودند.



وی ادامه داد: شما از سال ۲۰۰۱ و طی ۱۷ سال با ۱۱۰ هزار سرباز دنیا را با خود بسیج کردید و اعلام کردید هر که با ماست با ماست و هر که با ما نیست با تروریسم است چه غلطی کردید و مگر نه این است که برای صلح با طالبان گفتگو می‌کنید؟



فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه شما پاکستان و افغانستان را تحت‌فشار قراردادید برای صلح، گفت: افغانستان کشوری فقیر بود و چه غلطی کردید که امروز برای ما خط ‌ونشان می‌کشید؟

امروز کشور ما را با چه پیشینه‌ای تهدید می‌کنید؟



سردار سلیمانی با بیان اینکه شما با ۱۶۰ هزار سرباز و چند برابر آنچه چیزی که در افغانستان استفاده کردید مغرورانه از حوادث افغانستان به عراق حمله کردید، گفت: در ۲۰۱۱ چه اتفاقی افتاد؟ اگر نمی‌دانید پس از فرمانده وقت خود بپرسید که چه کسی را پیش من که سرباز این کشورم و نه رئیس‌جمهور این کشور فرستاد و گفت آیا می‌شود به ما مهلت بدهید و از نفوذ خود استفاده کنید سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند و ما از عراق خارج شویم.



وی با بیان اینکه یادتان رفته برای سربازانتان در درون تانک‌ها پوشک بزرگسالان استفاده می‌کردید، ادامه داد: امروز کشور ما را با چه پیشینه‌ای تهدید می‌کنید؟



فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شما جنایتی بود که انجام نداده باشید، گفت: وحشتناک‌ترین جنایت‌ها که در قرون‌وسطی نمونه نداشت در عراق به انجام رساندید تا جایی که با تانک وارد خانه‌های مردم شدید و آنان را به زیر گرفتید و حادثه زندان ابوغریب الی ابد ننگ شماست و شما ملت ایران را تهدید می‌کنید؟



سردار سلیمانی با بیان اینکه شما در جنگ ۳۳ روزه پشت کشور اسرائیل که مثل وزنه به پاهای شما آویزان شده و شما را در منطقه به زیرآب کشیده و غرق کرده ایستادید و در غزه جنگ‌های گوناگونی انجام دادید حال چه غلطی می‌توانید بکنید، گفت: غیرازاین است که تمام شروط حزب‌الله را در جنگ ۳۳ روزه پذیرفتید؟



وی با بیان اینکه مگر غیر از این است که تمام شروط فلسطینی‌ها را از حماس و سایر گروه‌ها پذیرفتید، ادامه داد: شما یک جنگ با پشتوانه ۲ هزار میلیارد دلاری را در یمن راه انداختید و جنگ نابرابری را با مهم‌ترین تجهیزات انجام دادید و یک جنگ ۴۰ روزه امروز ۴ سال را پشت سر می‌گذارد و جز جنایت و کودک کشی و حمله به خانه‌های مردم چه چیزی به دست آوردید؟ دریای سرخ را که دریای امنی بود ناامن کردید و ریاض و عربستان را زیر آتش قراردادید؛ شما برای ما خط‌ونشان می‌کشید؟

آقای ترامپ قمارباز بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم



سردار سلیمانی خطاب به ترامپ با بیان اینکه من حریف شما هستم و نیروی قدس حریف شما است، گفت: بدانید هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم و به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم و در هرکجا که تصور نمی‌کنید ما در کنار شما هستیم.



وی ادامه داد: ما ملت شهادت و ملت امام حسینیم و حوادث سختی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ بیا که ما منتظریم و مرد این میدان برای شما ما هستیم.



فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه شما می دانید این جنگ یعنی نابودی شما، عنوان کرد: این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم بنابراین نباید به رئیس‌جمهور و ملت ما توهین کنی و باید بدانی چه می‌گویی.



وی با بیان اینکه ما را به کشتن تهدید نکنید، گفت: امروز شما زباله‌های دور ریخته ملت ایران که منافقین هستند جمع می‌کنید و مانور می‌دهید اما نمی‌دانید که ما تشنه شهادت هستیم و بهتر است از پیشینیان خود بپرسید.