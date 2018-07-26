دولت زمینه فعالیت اقتصادی بازار و خروج از رکود را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخت تنومند انقلاب اسلامی چهلمین سال عمر خود را در حالی سپری میکند که غارتگران بین المللی و دشمنان قسم خورده اش برای چندمین بار تلاش های مأیوسانه خود را برای ضربه زدن به آن تجربه مینمایند.

دشمنان در این سال ها مهمترین عامل موفقیت نظام اسلامی در طول چهل سال گذشته که همان اعتماد مردم است را مورد هدف قرار داده اند و با منتقل کردن اطاق جنگ با ایران به وزارت خزانه داری امریکا، بدنبال اعمال فشار بر مردم شریف ایران از طریق تحریمهای اقتصادی و در نتیجه ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند.

در شرایط کنونی لازم است مسئولان محترم کشور با اقتدار لازم در برابر توطئه دشمنان، فعالانه ایستادگی نمایند و با پرهیز از دلخوش کردن به وعده های اروپایی، از معطل گذاشتن سایر ظرفیت ها و سرمایه های کشور، خود داری نمایند و با جدیت در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام بردارند و از انجام هر امری که مایه سلب اعتماد مردم از نظام شود خودداری نمایند.

خبرگان ملت با تبریک دهه کرامت و میلاد ثامن الحجج حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء و تشکر از حضور مؤمنانه و عاشقانه آحاد مردم در برنامه های این دهه پر خیر و برکت، نکات زیر را مورد تأکید قرار می دهد.

۱. خبرگان ملت، در جهت صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و دفاع از حقوق ملت و حل مشکلات معیشتی و فرهنگی آنان، بر تحقق مطالبات کلان رهبری از قوای سه گانه تأکید ویژه می نماید.

۲. از دولت محترم انتظار می رود برای جلوگیری از نابسامانی های اقتصادی با حرکت در مسیر ایجاد شفافیت اقتصادی از طریق ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اقدام نموده برای کنترل نقدینگی افسار گسیخته در کشور، با اصلاح نظام بانکی، زمینه حرکت به سمت تولید همراه با سرمایه گذاری اشتغال آفرین را فراهم نماید و با اصلاح نظام مالیاتی کشور، که بسیاری از تولید کنندگان واقعی را با مشکل مواجه نموده زمینه سودجویی فعالان عرصه های کاذب اقتصادی مانند بازار سکه و ارز را فراهم نموده است؛ در جهت ساماندهی بازار، اقدام نماید و نیز با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و هدفمند کردن واردات و مجهز کردن کامل گمرکات به تجهیزات کنترل خودکار واردات در جهت حمایت از تولید داخل گام بردارد. همچنین با برقراری رابطه فعال و تعامل مستمر با همسایگان همراه و نیز سایر کشورهای همسو، از فشار تحریمی غرب کاسته و زمینه فعالیت اقتصادی بازار و خروج از رکود را فراهم نمایند و با حمایت های ویژه از محرومین و مستضعفین، زمینه سوء استفاده دشمنان از احساسات این طبقه از افراد جامعه را از بین ببرند.

۳. از دستگاه قضایی در خواست می شود با برخورد با اقتدار و قاطعانه در برابر مفسدان اقتصادی و سودجویانی که به دنبال سوء استفاده از فرصت های پیش آمده در شرایط کنونی هستند، ایستادگی نماید و با مجازات عادلانه آنان، زمینه اعتماد بیشتر مردم به نظام را فراهم نماید و با پیگیری جدی معوقات بانکی زمینه بازگشت سرمایه های ملی را فراهم نماید.

۴. از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با اقتدارکامل و با نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان، و با وضع قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آن در جهت تحقق ساسیتهای اقتصاد مقاومتی رسالت خویش را عملی نماید.

۵. از شورای عالی فضای مجازی انتظار می رود، همچنان به طور فعال در جهت ساماندهی فضای مجازی و مقابله با ابتذال اخلاقی و جنگ روانی دشمن، چاره اندیشی نمایند و از دستگاه های دولتی بطور مؤکد انتظار می رود جهت راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات، پایش و رصد و مقابله با شبکه های معاند، و غیر اخلاقی گامی جدی بردارند.

۶. از رسانه ملی انتظار می رود با پرهیز از ترویج روحیه مصرف گرایی از جمله تبلیغ کالاهای خارجی و لوکس در جهت اصلاح فرهنگ اقتصادی گام بردارد.

۷. مردم بزرگ ایران، صاحبان اصلی انقلابند و در عرصه های گوناگون حفظ نظام اسلامی درخشیده اند. صحنه های دفاع مقدس، و شکوه همیاری و کمک به مناطق محروم و آسیب پذیر و آسیب دیده و حضور آنان در بحران ها ماندگار است. و همگان شاهد بوده اند که توطئه های پیچیده دشمن و ضد انقلاب؛ با حضور مردم در صحنه خنثی شده است. امروز که صحنه پیچیده جنگ تمام عیار دشمن بویژه در فشار اقتصادی و روانی و فشار عملی و تلاش مذبوحانه برای مقابله با آرمانهای امام و شهداء در دستور کار اطاق مکر و فریب دشمن قرار دارد؛ از مردم شریف ایران درخواست میشود آنچنان که تا کنون با ولایتمداری خویش، انقلاب را حفظ کرده اند هم اکنون نیز با انگیزه بیشتر، این راه نورانی را با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دامت برکاته» دنبال کرده و با حفظ اتحاد و انسجام خود، مانند همیشه مایه یأس دشمن و ناکامی وی گردند.