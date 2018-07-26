به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی صبح پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عسلویه اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی شهرستان عسلویه ۳۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان است.

وی ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) به بیان اهمیت موضوع توزیع اعتبارات پرداخت و افزود: یکی از مهمترین جلسات در هر شهرستان کمیته برنامه‌ریزی است که مسئولان ادارات در این جلسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف سعی می کنند برنامه توسعه ای خود طی یکسال آتی را تدوین کنند.

فرماندار شهرستان عسلویه ضمن تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه‌تمام در این شهرستان خاطرنشان کرد: توزیع اعتبارات برای ۱۶۲ پروژه در شهرستان انجام شده است.

یوسفی با اشاره به تخصیص ۵۸ درصد اعتبارات سال گذشته گفت: از تک تک مدیران شهرستان می‌خواهیم در جذب اعتبارات، اجرای طرح‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تلاش بیشتری داشته باشند و کم کاری مسئولین ادارات در این زمینه قابل قبول نیست.

وی به مشکلات آب در شهرها و روستاهای عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: امسال ۳۰ درصد اعتبارت برای کمک به این بخش و رفع نواقص و حل مشکل اهالی شهرستان هزینه می‌شود که انتظار می‌رود مدیران این حوزه با جدیت تمام و تلاش بی وقفه زمینه ساز کاهش مشکلات آب شهرستان عسلویه باشند.

یوسفی خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی شهرستان عسلویه مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان است که این اعتبار در بخش آب، برق، بهداشت، ورزش، حمل و نقل، صنعت، قضایی، کشاورزی، گردشگری، آموزش، فرهنگ، عمران و چند بخش دیگر هزینه می‌شود که شاخص‌ترین آن رفع مشکل آب شهرستان است.

فرماندار عسلویه به پروژه احداث سالن ورزشی شهر نخل تقی به عنوان یکی از طرح های مهم و ضروری شهرستان اشاره کرد و افزود: جمعیت ساکن در این شهر و دانش آموزان نخل تقی نیازمند سالن ورزشی هستند و زیبنده نیست در جوار تاسیسات نفت و گاز، ساکنین پرجمعیت ترین شهر شهرستان عسلویه از این نعمت بی بهره باشند.