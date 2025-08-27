به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی دانش آموزان در نخل تقی شهرستان عسلویه اظهار کرد: استان بوشهر در نهضت مدرسهسازی حائز رتبه ممتاز کشور است که امیدوارم این روند تداوم یابد.
وی افزود: علاوه بر احداث کلاسهای درس، در ایجاد فضاهای ورزشی دانش آموزان نیز اهتمام داریم.
زارع تصریح کرد: اکنون پروژه سالن ورزشی دانش آموزان نخل تقی با زیربنای ۱۴۵۰ مترمربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت که میتواند مورد استفاده کاربریهای دیگری چون برگزاری آزمونها نیز باشد.
وی یادآور شد: امروز پروژههای عمرانی و اقتصادی در شهرستان عسلویه مورد بهرهبرداری قرار میگیرند یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
