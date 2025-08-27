  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

بوشهر حائز رتبه ممتاز کشوری در نهضت مدرسه‌سازی است

بوشهر حائز رتبه ممتاز کشوری در نهضت مدرسه‌سازی است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر حائز رتبه ممتاز کشور در نهضت مدرسه‌سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی دانش آموزان در نخل تقی شهرستان عسلویه اظهار کرد: استان بوشهر در نهضت مدرسه‌سازی حائز رتبه ممتاز کشور است که امیدوارم این روند تداوم یابد.

وی افزود: علاوه بر احداث کلاس‌های درس، در ایجاد فضاهای ورزشی دانش آموزان نیز اهتمام داریم.

زارع تصریح کرد: اکنون پروژه سالن ورزشی دانش آموزان نخل تقی با زیربنای ۱۴۵۰ مترمربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت که می‌تواند مورد استفاده کاربری‌های دیگری چون برگزاری آزمون‌ها نیز باشد.

وی یادآور شد: امروز پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان عسلویه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

کد خبر 6571955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها