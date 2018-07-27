اولین رمزارز ملی ایران طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،همگام با اهداف راهبردی و سیاستهای کلان دولت، شرکت خدمات انفورماتیک ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای ماموریتهای سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاستهای کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسماآمادگی بهرهبرداری آزمایشی از «رمزارز ملی پایهریال بر بستر زنجیره بلوک» را اعلام کرد.
از سالیان گذشته مطالعات گستردهای در این حوزه آغاز شده و با تشکیل کارگروههای تخصصی و راهاندازی آزمایشگاههای فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونههای مختلف رمزارز تولید و کاربریهای آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
هدف از توسعهزیرساخت «رمزارز ملی پایهریال»، امکانسنجی و ارزیابی قابلیتهای این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشوراست. این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سالها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانکهای تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خودبهره گیرند.
بر این اساس بانکها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت های خرد،اقدام کنند.
نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانکها، شرکتهای حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار میگیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهرهگیری، بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقهمندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فازعملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت میکند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.
