رئیس جمهور بدون تعارف افراد ناتوان را تغییر دهد

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر رییس کل بانک مرکزی و اعلام آمادگی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کناره گیری از مسئولیت های دولتی اظهار داشت: در کل سیستم دولت، نوعی ناکارآیی قابل مشاهده است. این ناکارآیی الزاما به افراد بازنمی‌گردد، بلکه سیاست ها و ساختارها هم در ایجاد آن موثر هستند.

وی با بیان اینکه به اصلاح و بازنگری در امور نیاز داریم، افزود: دولت باید در هر سه بخش اعم از اصلاح سیاست های غلط، اصلاح ساختارها و نهادها و تغییر افراد ورود کند.

رییس خانه احزاب ایران، در همین زمینه اضافه کرد: دولت باید سیاست ها و برنامه هایی را که اشتباه بوده و ما را به این مرحله رسانده اصلاح کند. دولت همچنین باید به حل و فصل ساختارها و نهادهایی که همراه و پاسخگو نیستند، اقدام کند.

کمالی با اشاره به لزوم تغییر افراد در دولت گفت: رئیس جمهور باید بدون تعارف و ملاحظه، افرادی را که ناتوان هستند؛ تغییر دهد و افرادی جایگزین شوند که می توانند کارها را به سرانجام برسانند.