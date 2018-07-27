گسترش همکاری آسیفای ایران و یونان/پیش نویس تفاهمنامه تنظیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلیس کارامیتسانیس رییس آسیفای یونان مهمان آسیفای ایران شد و در این دیدار دوستانه که به پیشنهاد محمد همدانی و با حضور اعضای هیات مدیره آسیفا شامل مریم کشکولی نیا، مهرداد شیخان، حسین مرادی زاده، امیرسحرخیز و علیرضا گلپایگانی و از اعضای هیات مدیره صنف انیمیشن شامل مهین جواهریان، و فاطمه حسینی شکیب برگزار شد، اعضای آسیفای ایران به گفتگو و تبادل نظر درباره نحوه همکاری های دو جانبه میان آسیفای ایران و یونان پرداختند.

کارامیتسانیس که در سه سال گذشته ریاست آسیفای یونان را عهده دار بوده است در این دیدار گفت: با وجود سابقه هفتاد ساله انیمیشن در یونان (از ۱۹۴۵ تاکنون) آسیفای یونان نهادی تازه تاسیس است و در سال ۲۰۱۴ به صورت قانونی شکل گرفته است.

در این ملاقات وی ضمن ابراز احترام به میراث آسیفای ایران به عنوان یکی از آسیفاهای باسابقه و همچنین قدمت انیمیشن ایران، ‌علاقمندی آسیفای یونان را به همکاری های دو جانبه ابراز کرد و طی صحبت هایی قرار شد این همکاری و تعامل با نوشتن یادداشت تفاهمی میان ۲ انجمن آغاز شود که بررسی و تنظیم پیش نویس این یادداشت تفاهم در هیات مدیره آسیفا در حال انجام است.

در نخستین گام ها این همکاری ها در قالب شب های نمایش فیلم دوجانبه، شرکت در جشنواره های مهم انیمیشن هر ۲ کشور بشکل اختصاصی و سفر هنرمندان به کشورهای یکدیگر برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر انیمیشن و امکانات تولیدات مشترک و برگزاری کارگاه ها و نشست های دوجانبه پیش بینی می شود.