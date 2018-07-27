  1. هنر
  2. سینمای جهان
۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

در تصمیم جدید

دیزنی به یاری محیط زیست آمد/ ممنوعیت نی پلاستیکی در دیزنی‌لند

کمپانی دیزنی اعلام کرده سیاست جدیدی را برای حمایت از محیط زیست در دیزنی‌لند در پیش می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مقامات دیزنی دیروز پنجشنبه اعلام کردند بر مبنای سیاستی که تا اواسط ۲۰۱۹ به اجرا درمی‌آید این کمپانی تلاش می‌کند تا تعهد بلندمدت خود به حمایت از محیط زیست را عملی کند.

این کمپانی اعلام کرده استفاده از وسایل پلاستیکی شامل نی ها و قاشقک‌ها در این مجموعه ممنوع خواهد شد. برمبنای این طرح سالانه بیش از ۱۷۵ میلیون نی و ۱۳ میلیون قاشقک از این مجموعه حذف می‌شود.

از اوایل این ماه ممنوعیت استفاده از نی‌های پلاستیکی در سیاتل شروع شد. از آن زمان کافه‌های زنجیره‌ای استارباکز و مارویت اعلام کردند استفاده از نی‌ها و قاشقک‌های پلاستیکی را در مجموعه‌های خود ممنوع می‌کنند.

سن فرانسیسکو نیز اعلام کرده این مبارزه را از یکم جولای ۲۰۱۹ شروع می‌کند.

دیزنی اعلام کرده این تغییرات ظرف چند سال آینده در هتل‌ها و کشتی‌های کروز و دیگر مکان‌های اقامتی این کمپانی نیز اعمال خواهد شد.

نی‌های پلاستیکی حدود ۴ درصد از حجم زباله‌های پلاستیکی را تشکیل می‌دهند که تقریبا همه آن‌ها سالانه وارد آب‌ها می‌شوند.

کد خبر 4358124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها