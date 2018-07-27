به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مقامات دیزنی دیروز پنجشنبه اعلام کردند بر مبنای سیاستی که تا اواسط ۲۰۱۹ به اجرا درمیآید این کمپانی تلاش میکند تا تعهد بلندمدت خود به حمایت از محیط زیست را عملی کند.
این کمپانی اعلام کرده استفاده از وسایل پلاستیکی شامل نی ها و قاشقکها در این مجموعه ممنوع خواهد شد. برمبنای این طرح سالانه بیش از ۱۷۵ میلیون نی و ۱۳ میلیون قاشقک از این مجموعه حذف میشود.
از اوایل این ماه ممنوعیت استفاده از نیهای پلاستیکی در سیاتل شروع شد. از آن زمان کافههای زنجیرهای استارباکز و مارویت اعلام کردند استفاده از نیها و قاشقکهای پلاستیکی را در مجموعههای خود ممنوع میکنند.
سن فرانسیسکو نیز اعلام کرده این مبارزه را از یکم جولای ۲۰۱۹ شروع میکند.
دیزنی اعلام کرده این تغییرات ظرف چند سال آینده در هتلها و کشتیهای کروز و دیگر مکانهای اقامتی این کمپانی نیز اعمال خواهد شد.
نیهای پلاستیکی حدود ۴ درصد از حجم زبالههای پلاستیکی را تشکیل میدهند که تقریبا همه آنها سالانه وارد آبها میشوند.
