به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران، حضور ۲۴ دستگاه دولتی در فضایی در حدود ۲۵۰۰ متر مربع در سالن دولت هوشمند نمایشگاه الکامپ ( سالن ۴۱ ) قطعی شده است.

حضور این دستگاه‌ها در الکامپ امسال، خدمت محور شده و قرار است ۳۱۴ خدمت الکترونیکی و هوشمند، از طریق این دستگاههای دولتی در الکامپ ۲۰۱۸ به مردم معرفی شود.

فهرست ۲۴ دستگاه حاضر در الکامپ

۱. سازمان برنامه و بودجه کشور

۲. سازمان تامین اجتماعی

۳. سازمان ثبت احوال کشور

۴. سازمان دامپزشکی کشور

۵. سازمان فنی و حرفه ای کشور

۶. سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

۷. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی، گمرک ، سازمان خصوصی، بیمه مرکزی ، بورس (به همراه تمامی توابع و شرکت های زیرمجموعه و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی)

۹. وزارت آموزش و پرورش

۱۰. وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

۱۱. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۱۲. وزارت صنعت ، معدن و تجارت (شامل ۱۳ دستگاه از جمله: سازمان حمایت از مصرف کننده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، سازمان صنایع کوچک، مرکز توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری و...)

۱۳. وزارت کشور

۱۴. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۵. سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۶. مرکز آمارایران

۱۷. پست بانک

۱۸. دانشگاه آزاد

۱۹. شرکت ملی پست ایران

۲۰. بنیاد شهید امور ایثارگران

۲۱. پژوهشگاه فضایی ایران

۲۲. دفاتر پیشخوان دولت

۲۳. سازمان فضایی ایران

۲۴. شهرداری تهران

این نمایشگاه از ۶ تا ۹ مردادماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا می شود.