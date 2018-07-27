شعار هواداران استقلال علیه وزیر ورزش و بازیکن پرسپولیسی پیکان!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پیکان از هفته اول لیگ هجدهم از ساعت ۲۰.۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

تعدادی از طرفداران استقلال که از رفتار دوگانه وزیر ورزش نسبت به استقلال و پرسپولیس شاکی بودند علیه مسعود سلطانی فر شعار دادند.

محمد قاضی مهاجم تیم پیکان که مورد تشویق استقلالی ها قرار گرفته بود به سمت هواداران رفت و به آنها ادای احترام کرد.

مهدی شیری بازیکن پیشین استقلال که به تازگی به پرسپولیس پیوسته از سوی هواداران استقلال مورد توهین قرار گرفت.

محمد قاضی و علی حمودی بازیکنان پیشین استقلال با بعضی از بازیکنان استقلال روبوسی کرده و لحظاتی با یکدیگر صحبت کردند.

تا ۲۰ دقیقه به شروع بازی، نزدیک به ۱۰ هزار هوادار در ورزشگاه حاضر بوده و تیم مورد علاقه خود را تشویق کردند.

امیرحسین فتحی که قبل از شروع دیدار دقایقی با وینفرد شفر به طور اختصاصی در رختکن صحبت کرده بود هنگام رفتن به سمت CIP به سوی هواداران رفت و به سوالات آنها پاسخ داد.