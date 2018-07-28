بورس سبزپوش شد/شاخص از مرز ۱۱۱ هزار واحد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار سرمایه، شاخص بورس با ۳ هزار واحد افزایش از مرز ۱۱۱ هزار واحد گذشت و به ۱۱۱ هزار و ۸۷۷ واحد گذشت.

بر این اساس حجم معاملات به ۲ هزار و ۲۹۶ میلیون سهم، ارزش معاملات به ۵ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۲۲ میلیون ریال و تعداد معاملات ۸۴ هزار و ۳۸ واحد بوده است.

ارزش بازار سرمایه امروز به ۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال رسیده است. گفتنی است برخی این رشد شاخص بازار سرمایه را به واکنش بازار نسبت به عرضه ارز پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی در بازار ثانویه نسبت می‌دهند که البته قرار است دولت در ستاد اقتصادی در مورد آن تصمیم بگیرد؛ اما موضوع در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.