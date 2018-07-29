به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مهندس جهرمی در جریان بازدید از غرفه همراه اول در بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از نزدیک در جریان فعالیت های همراه اول در حوزه IoT و هوشمندسازی فضای شهری از جمله کنتورهای گاز، برق و آب قرار گرفت و در جملاتی بر حمایت همراه اول از تولیدات داخلی و دانش و فناوری بومی تاکید کرد.

همراه اول در ۸ ماه گذشته بسترهای لازم برای آزمایش ۶ شرکت مودم ساز و۴ شرکت کنتورساز داخلی را در شبکه رادیو، انتقال و core همراه اول در بستر NB-IoT ایجاد کرد و در نهایت با بومی سازی پلتفرم های لازم برای پیاده سازی این اکوسیستم، آن را به مرحله تولید رسانده است.

در این پروژه تمام لایه های رادیو، شبکه، انتقال و core در داخل بستر ارتباطی همراه اول به روزرسانی شده و برای اولین بار در کشور توسط شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت ملی گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر انرژی در کشور اجرایی شده است. همراه اول کسب و کار، همچنین آمادگی خود را برای توسعه این پلتفرم با همکاری مراکز علمی و دانشگاه‌ها اعلام می‌کند.

پیش از این شرکت ملی گاز ایران در ۹ بهمن ماه ۹۵، تفاهمنامه هوشمندسازی کنتورهای گاز کشور را با همراه اول امضا کرده بود و به زودی کنتور هوشمند برق را با همکاری وزارت نیرو و کنتور هوشمند آب را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی می کند . بر این اساس در حال حاضر همراه اول تنها اپراتوری است که موفق به راه اندازی بومی این طرح شده است. هوشمندسازی کنتورها، یکی از مهمترین حوزه های اینترنت اشیا (IoT) در جهان است.

گفتنی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز پس از افتتاح رسمی نمایشگاه الکامپ در بازدید از غرفه همراه اول در سالن خلیج فارس ضمن بازدید از دستاوردهای نوین همراه اول بر ضرورت استفاده هرچه بیشتر از توان داخلی تاکید کرد.