سرشماری کشور مدرن می شود/ نفوذ شتابان اینترنت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در نشست خبری در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: موضوع یکپارچه سازی سه کد اختصاصی اشخاص، اماکن و کسب و کارها از جمله برنامه های در دست اقدام مرکز امار با همکاری دستگاههای مرتبط دولتی است تا با یکسان سازی این کدها در کشور بتوانیم موضوع آمارگیری را به سمت استانداردهای موردنظر پیش ببریم.

وی با بیان اینکه موضوع آدرس جغرافیایی یکی از مواردی است که در کشور باید به سمت یکسان سازی پیش رود، افزود: هم اکنون هر نفر در کشور دارای آدرس جغرافیایی یکسان نیست و این باید اصلاح شود. در همین حال یکسان سازی کد کسب و کارهای فعال در کشور از دیگر ملزومات آمارگیری استاندارد است که در این زمینه پیش نویس آیین نامه این موضوع تدوین شده و به زودی در دولت به تصویب می رسد.

پارسا با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند که در اطلاعاتشان این سه کد را نصب کنند تا تمامی آمارها به صورت یکسان ارائه شود، ادامه داد: مطابق با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور و برمبنای ماده ۹ قانون مرکز آمار مصوب سال ۵۳ ، هر دستگاه اجرایی موظف است که تکالیف آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: در این زمینه مطابق با ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه نیز در صورتی که دستگاههای اجرایی تکالیف نظام آماری خود را انجام ندهند تخصیص اعتبارشان معلق خواهد شد که تاکنون نیز برخی دستگاهها در این زمینه کم کاری کرده اند و تکالیف خود را به اتمام نرسانده اند.

وی افزود: طبق قانون دستگاههای دولتی و اجرایی موظف به ارائه داده ها و ریزداده های مورد نیاز مرکز آمار هستند تا بتوانیم به طرح «نظام آمارهای ثبتی مبنایی ایران» که با نام ایران استارز شناخته می شود دست یابیم.

پارسا اضافه کرد: این نظام مربوط به یکپارچه سازی داده ها و ریزداده ها بر مبنای سه کد (اشخاص، اماکن و نقاط و کسب وکار ) می شود تا اطلاعات دستگاهها قابل اتصال به یکدیگر باشد.

وی با اشاره به اینکه اطلاعاتی که در اختیار مرکز آمار قرار می گیرد بسیار محرمانه بوده و موضوع امنیت اطلاعات در آن رعایت می شود، خاطرنشان کرد: پیش نویس طرح نظام آمارهای ثبتی مبنایی و کد یکتایی کسب وکارها در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و قرار است به زودی در هیات دولت به ثبت برسد تا آمارهای دریافتی از دستگاههای اجرایی، ثبت کامل شود.

رئیس مرکز آمار نمایشگاه الکامپ را بستر مناسبی برای تعامل با دستگاههای دولتی عنوان کرد و در مورد وضعیت سرشماری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: طی سالهای اخیر موضوع سرشماری نفوذ اینترنت و فناوری اطلاعات در کشور را با سازمان فناوری اطلاعات پیش بردیم و نتایج اولیه استخراج شده از نفوذ شتابان اینترنت نسبت به سالهای قبل حکایت دارد.

وی با بیان اینکه اولین سرشماری اینترنتی در سال ۹۵ انجام شد و ۴۸ درصد مردم به صورت اینترنتی ، خود اظهاری داشتند که در دنیا رکوردی برجای گذاشت، افزود: هم اکنون سرشماری از مدل سنتی به سمت سرشماری مدرن در حرکت است و ما نیز مانند سایر کشورها به این سمت در حرکت هستیم که پیش بینی می کنیم تا هشت سال آینده به طور کلی سرشماری سنتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای خوداظهاری مردم را کنار گذاشته و سرشماری مدرن را مبنی بر اطلاعات آماری ثبتی مبنایی محقق کنیم.