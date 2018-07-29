۱۵ شهریور آخرین مهلت فعالیت بدون فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ ۲۴ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حمایت صورت گرفته از فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در کشور گفت: در حقیقت ما از ابتدا در سیاست های خروج از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند.

وی افزود: اما آخرین مهلتی که به اینها داده ایم، ۱۵ شهریورماه است و این شبکه ها باید تا این تاریخ به پیام رسان صددرصد بومی تبدیل شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در زمینه مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی و خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه ها و سازمان ها تعیین شده بود، گفت: تقریبا تمامی دستگاه ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این مصوبه داشته اند.

وی تاکید کرد: موضوع کمک وزارت ارتباطات به فعالیت فیلترشکن ها را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد. بحث این است که ممانعت از فعالیت فیلترشکن ها در کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ایمن سازی و مصون سازی شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام پذیرد.

وی گفت: این اواخر در زمینه ممانعت از فعالیت فیلترشکن ها در کشور نقص هایی دیده می شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته در این زمینه اقداماتی صورت دهد و به شرایط قبل از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن ها را می گرفت، هم اکنون نیز همین اقدام را انجام دهد.