خرید بالغ بر ۶۰۷ هزارتن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، فرید سپری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: طی سال زراعی جاری میانگین بارندگی در کردستان ۵۵۵ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم آبی در سال زراعی امسال دراستان ۳۳ هزار هکتار و گندم دیم هم ۵۲۵ هزار هکتار بوده است، عنوان کرد: در راستای پیاداری تولید وضعیت بذر استان تعیین تکلیف شده به گونه ای که از سطح ۱۷ هکتار زیرکشت تولید هزار خوشه ۷.۵ هکتار آن مربوط به کردستان بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده تا چهار سال آینده به خوداتکایی در تولید بذرگندم دست پیدا خواهیم کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه امسال ۹۱ هزار و ۹۵۵ تن بذر در استان تولید شده است، بیان کرد: ۳۵ هزار و ۹۰۰ تن انواع کود و ریز مغذی در سال زراعی امسال در مزارع گندم استان مصرف شده که تاثیر زیادی در تنش های پایان فصل داشتند.

سپری با اشاره به اینکه ۲۵۶ کارشناس بخش دولتی شبکه مراقبت و ۱۴ نفر بخش خصوصی امسال پهنه تولید گندم استان را تحت پوشش قرار دادند، افزود: وجود علف های هرز به تنهایی می تواند منجر به کاهش ۳۵ درصدی تولید گندم شود.

وی ادامه داد: امسال ۷۰ هزار هکتار مبارزه با علف وهزار و ۵۴۹ هکتار مبارزه با شته و هزار و ۱۷۷ هکتار مبارزه با تریپس در مزارع گندم استان انجام شده است.

وی در سال زراعی جاری ۷۲ رقم گندم و نخود در سطح اراضی استان کشت شده است، بیان کرد: براساس پیش بینی تولید یک میلیون تن گندم در استان امسال هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان ثروت از تولید این محصول نصیب استان می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: از ابتدای آغاز فصل برداشت گندم تاکنون ۶۰۷ هزار و ۱۱۹ تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

سپری اضافه کرد: تاکنون در سطح کشور ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم خریداری شده که به ترتیب بیشترین خریدهای انجام شده مربوط به استان های خوزستان، گلستان، فارس، کردستان و کرمانشاه است.