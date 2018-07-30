به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست پیش از ظهر امروز در نشست خبری، با اشاره به حواشی کنگره حزب اعتماد ملی اظهار داشت: درباره کنگره حزب اعتماد ملی، گزارش هایی به طور جداگانه از سوی ناظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و آقایان الیاس حضرتی و رسول منتجب نیا دریافت کردیم. با توجه به اینکه احتمال بروز برخی اختلافات را می دادیم، پیش از برگزاری کنگره نامه ای را به اعضای اعتماد ملی نوشتیم که با توجه به مفاد اساسنامه تشکل خود اقدام کنند.

وی افزود: در نوبت طرح در کمیسیون است تا نسبت به کنگره و نتایج آن نظر داده شود. نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود، نه اظهارنظرهایی که هر کدام از اعضای کمیسیون با عناوین مختلف انجام می دهند. کمیسیون به طور رسمی، تاکنون درباره حزب اعتماد ملی بحثی نداشته است.

سرمست تاکید کرد: یکی از مصوبات جلسات قبل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، این بود که یارانه دو میلیارد تومانی به حساب خانه احزاب واریز شود و البته نحوه هزینه کرد این یارانه بر اساس دستورالعملی صورت بگیرد؛ تهیه این دستورالعمل که بر اساس ماده ۱۷ قانون احزاب به دبیرخانه کمیسیون واگذار شده، در ۱۰ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب کمیسیون رسیده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در تهیه این دستورالعمل با خانه احزاب مشورت کرده ایم، گفت: پیشنهاداتی هم به وسیله خانه احزاب مطرح شده است. نظرات خانه احزاب در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و در فرآیند تصویب دستورالعمل تا جایی که مورد موافقت اعضا بود، مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: مجوز پرداخت یارانه ۲ میلیارد تومانی، از سوی کمیسیون ماده ۱۰ صادر شده اما تاکنون از سوی ذیحساب وزارت کشور واریز نشده است.

سرمست درباره اینکه چه احزابی می توانند از این یارانه برخوردار شوند، گفت: بر اساس قانون، احزابی می توانند از کمک دولتی برخوردار شوند که خود را با قانون جدید احزاب تطبیق دهند و احزابی که خود را تطبیق نداده اند، نباید انتظار دریافت یارانه داشته باشند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مصوبات جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با درخواست تاسیس اولیه جامعه اسلامی مدیران موافقت شد. متقاضیان باید مطابق قانون احزاب، نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور ناظر کمیسیون اقدام کنند و گزارش مجمع در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.



وی اضافه کرد: با درخواست صدور پروانه مجمع زنان اصلاح طلب استان تهران موافقت شد که جزییات و موارد اصلاحی مورد نظر کمیسیون کتبا به متقاضیان اعلام خواهد شد.



سرمست گفت: گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها طرح و انتخابات و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.