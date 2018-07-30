کم کاربرد ترین ایموجی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، ایموجی ها به عنوان وسیله ای برای انتقال احساسات در اپلیکیشن های پیام رسان و شبکه های اجتماعی ارائه شده اند. هرچند برخی از این شکلک ها مانند صورتکی که از خنده اشک می ریزد، بسیار محبوب هستند اما ایموجی های ناشناخته و بسیار کم کاربرد نیز وجود دارند.

در حال حاضر بیش از ۲۸۰۰ ایموجی وجود دارد. اما در این اواخر انبوهی از ایموجی هایی که کمتر استفاده می شوند و محبوبیت چندانی ندارند نیز ظهور کرده اند. این درحالی است که نگاهی به میزان استفاده از ایموجی های مختلف نشان می دهد شکلک «تراموای هوایی» احتمالا کم استفاده ترین ایموجی است.

هنگامیکه یک حساب کاربری توئیتر به نام Least Used Emoji Bot از اوایل سال جاری آغاز به کار کرد، این ایموجی هم آشکار شد.

این حساب کاربری از ماه فوریه کار خود را آغاز کرده و به طور اتوماتیک هر روز پیام هایی از بی کاربرد ترین ایموجی ها منتشر می کند.

جالب آنکه طبق این حساب کاربری، پس از مدتی شکلک آب غیر آشامیدنی جایگزین تراموای هوایی شد و بی کاربرد ترین ایموجی لقب گرفت.

طبق نوشته emojtracker.com اکنون تراموای هوایی جای خود را به ایموجی حروف الفبا داده است.

جالب آنکه همین حساب توئیتر در ۲۱ جولای امسال در پستی اعلام کرد از ایموجی تراموای هوایی ۷۷ روز استفاده نشده است.

به گفته جرمی بورگ مدیر ارشد ایموجی در Emojipedia این شکلک در اصل به دلیل وجود ایموجی های ژاپنی به وجود آمده است.