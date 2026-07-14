روسیه: ۳ کشتی و ۵ مخزن سوخت نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امرو سه شنبه با صدور بیانیه ای از حمله به بنادر اوکراین و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که حملات روسیه به بنادر اوکراین و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح کی یف ادامه یافت.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: امروز ۳ کشتی باری دیگر در بندر اودسا مورد هدف قرار گرفت. در بندر یوژنی اوکراین، تأسیسات زیرساختی بندر و ۵ مخزن ذخیره سوخت مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین، با استفاده از تسلیحات با دقت بالا مورد هدف قرار گرفتند.