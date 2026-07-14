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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

اعضای خانواده یک محیط بان هرمزگان در حمله آمریکا به شهادت رسیدند

اعضای خانواده یک محیط بان هرمزگان در حمله آمریکا به شهادت رسیدند

بندرعباس- مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: اعضای خانواده یکی از محیط بانان هرمزگان در حمله آمریکا به یک پست محیط بانی در شهرستان حاجی آباد شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مسیحی تازیانی اظهار کرد: اعضای خانواده محیط بان جواد حسن زاده در حمله بامداد سه شنبه آمریکا به پست سرمحیط بانی روستای سیدجوذر در شهرستان حاجی آباد واقع در شمال هرمزگان به شهادت رسیده اند.

مسیحی تازیانی ضمن تسلیت این رویداد تصریح کرد: اعضای خانواده این محیط بان شامل عروس و ۲ فرزند پسر وی بودند که در این حمله ددمنشانه که برگ جدیدی از رویکرد جنایتکارانه آمریکاست به شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: مصونیت عرصه های محیط زیستی و محیط بانان و تمام موارد این حوزه در تمام قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: شهادت مظلومانه این خانواده بی گناه بی تردید مصداق جنایت جنگی است که لازم است تمام نهادهای بین‌المللی نسبت به آن واکنش نشان دهند.

کد مطلب 6887515

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      انشالله ترامپ خانواده ش به درک واصل بشن بمیرن پودر بشن.تا بفهمه یعنی چی

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