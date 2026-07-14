مصرف گاز گلستان طی سال گذشته از ۳.۸ میلیارد مترمکعب گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نرسی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف استان گلستان مصرف شد و با توجه به شرایط پیش‌رو، اصلاح الگوی مصرف بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد سبد مصرف گاز کشور در فصل سرد سال به بخش‌های خانگی و تجاری اختصاص دارد، افزود: با توجه به محدودیت‌های تولید و آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌های انرژی، عبور از شرایط پیش‌رو تنها با همراهی مردم و مدیریت هوشمندانه مصرف امکان‌پذیر است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به ارتباط مستقیم مصرف گاز و تولید برق گفت: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز بخش خانگی، امکان تأمین سوخت نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد و در نتیجه به پایداری شبکه برق و گاز کشور کمک خواهد کرد.

نرسی با تأکید بر اینکه هر خانواده می‌تواند در مدیریت انرژی نقش‌آفرین باشد، استفاده از راهکارهای ساده‌ای همچون بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، کاهش دمای پکیج و آبگرمکن، اصلاح شیوه پخت‌وپز و استفاده از تجهیزات مناسب را از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش مصرف انرژی برشمرد.

وی از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و اجرای توصیه‌های کارشناسان، در حفظ پایداری شبکه انرژی کشور مشارکت فعال داشته باشند.