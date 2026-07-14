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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت

انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت

پاکدشت- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای از انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت در سومین روز از ساعت ۱۳ الی ۱۶ بعد ازظهر روز سه شنبه ۲۳ تیرماه، صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: روز امروز سه شنبه ۲۳ تیر ماه در شهرستان پاکدشت عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان با حضور تیم تخصصی چک وخنثی اجرا می‌شود.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست. وبه شایعات توجه نفرمائید.

کد مطلب 6887457

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