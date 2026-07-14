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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

آخرین وضعیت ۸ سد استان اصفهان؛ زاینده‌رود ۴۳ درصد آب دارد

آخرین وضعیت ۸ سد استان اصفهان؛ زاینده‌رود ۴۳ درصد آب دارد

اصفهان- معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود و هفت سد دیگر استان تا ۲۲ تیرماه به ۵۸۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی سد مخزنی زاینده‌رود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره این سد به ۵۳۱ میلیون مترمکعب رسیده است و ۴۳ درصد ظرفیت مخزن پرشدگی دارد.

وی افزود: همچنین مجموع ذخایر آبی سدهای استان اصفهان شامل زاینده‌رود و هفت سد دیگر در نیمه دوم تیرماه ۵۸۲ میلیون مترمکعب است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: حجم این سد به ۲۵.۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

دادخواه افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم نیز هفت میلیون مترمکعب است.

وی با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به ۷.۴ میلیون مترمکعب رسیده است، خاطرنشان کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۹.۵ میلیون مترمکعب بود و نسبت به سال گذشته ۲۲درصد کاهش دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون دارای ۵.۱میلیون مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار دارای ذخیره ۱.۹ میلیون متر مکعب آب است.

به گفته دادخواه حجم دو سد کمانه و آغچه در سمیرم نیز به ترتیب ۳.۷ و ۲ میلیون مترمکعب است.

به گزارش مهر، سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

کد مطلب 6887521

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    نظرات

    • مراد قرمزی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 2
      پاسخ
      خیلی جالبه ظرفیت سدهای سمیرم به 12میلیون متر نمیرسه واب شرب هر روز قطع هست. اونوقت آب باید با لوله از سمیرم بیاد برا برنج کاری در کویر اصفهان.

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