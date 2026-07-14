خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی سد مخزنی زایندهرود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره این سد به ۵۳۱ میلیون مترمکعب رسیده است و ۴۳ درصد ظرفیت مخزن پرشدگی دارد.
وی افزود: همچنین مجموع ذخایر آبی سدهای استان اصفهان شامل زایندهرود و هفت سد دیگر در نیمه دوم تیرماه ۵۸۲ میلیون مترمکعب است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: حجم این سد به ۲۵.۸ میلیون مترمکعب رسیده است.
دادخواه افزود: ذخیره سد قرهآقاچ سمیرم نیز هفت میلیون مترمکعب است.
وی با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به ۷.۴ میلیون مترمکعب رسیده است، خاطرنشان کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۹.۵ میلیون مترمکعب بود و نسبت به سال گذشته ۲۲درصد کاهش دارد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون دارای ۵.۱میلیون مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار دارای ذخیره ۱.۹ میلیون متر مکعب آب است.
به گفته دادخواه حجم دو سد کمانه و آغچه در سمیرم نیز به ترتیب ۳.۷ و ۲ میلیون مترمکعب است.
به گزارش مهر، سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلیترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهرهبرداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
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