کرانچار: هدفمان حضور در المپیک بعد از ۴۲ سال است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، زلاتکو کرانچار، سرمربی تیم فوتبال امید گفت: ما یک نسل بسیار خوب و مستعدی از فوتبالیست ها را در اختیار داریم که صاحب کیفیت فنی هستند. این تیم بدون شک برای آینده فوتبال ایران مناسب خواهد بود.

وی افزود: بازیکنانی را که انتخاب کردیم معیارمان جوانی و استعدادشان بود. چرا که قصد داریم بعد از ۴۲ سال به المپیک راه یافته و به مصاف حریفان خود از سراسر جهان برویم. به طور قطع بازیهای آسیایی اولویتی را به ما دیکته کرده که بازیکنان را در اختیار داشته باشیم، تجربه کسب کنیم تا به هدفمان که المپیک ۲۰۲۰ است، برسیم.

وی درباره دو دیدار دوستانه برابر عراق گفت: دو بازی با عراق برایمان مفید بود چرا که شرایط بازیکنان، کیفیت بازی، میزان آمادگی و پذیرفتن برنامه هایی که در طول تمرین به آنها اعلام کرده بودیم، را کاملا در عملکرد بازیکنان مشاهده کردیم و در هر دو مسابقه تمام برنامه های تمرینی اجرا شد. در واقع بازیکنان در این دو مسابقه تدارکاتی محک جدی خوردند. برابر تیمی بازی کردیم که از لحاظ سنی ۲ سال بالاتر از ما بودند اما تیم ما نشان داد که در چالش هایی که در بازی با تیم های بزرگتر از خود به میدان می روند نیز موفق هستند. در یک ماه اخیر با کار و تمرین فراوان تا حدودی به اهداف خود رسیده ایم و من به آینده این تیم خوشبین هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید درباره شرایط اردو در عراق گفت: شرایط خوبی داریم و از فدراسیون فوتبال عراق تشکر می کنم چرا که شرایط خوبی را برای ما در این کشور فراهم کرده و دو بازی مفید را انجام دادیم.

وی در پایان افزود: در بازیهای دوستانه هدفمان بیشتر به کسب تجربه است اما نتیجه هم بی تاثیر نیست. در بازی اول هم می توانستیم پیروز باشیم اگر یک یا دو اشتباه از سوی بازیکنمان رخ نمی داد. در مجموع از عملکرد شاگردانم راضی هستم.