دلنوشته سرلشکر جعفری/ همگان منتظرتصمیمات انقلابی رئیس جمهور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازتاب انتظارات افکار عمومی طی دلنوشته ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: حمایت های بی نظیر و گسترده دلسوزان انقلاب در هفته اخیر از جنابعالی، نباید مانع اقدامات انقلابی شما در کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه، در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان بشود.

در ادامه این دلنوشته آمده است: چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت های انتخاباتی و یا با مخالفین خود بعضا به کار می بردید، با نارسایی ها و سوءمدیریت های بخش اقتصادی دولت برخورد نمی کنید!؟

این دلنوشته در ادامه می افزاید: اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط سخت امروز کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان نیازبه عزم و اراده ای انقلابی و قاطعیت در برخورد با کم تحرکی و ضعف برخی مدیران دارد تا مردم به مدیریت همراه با تدبیر دولت شما امیدوار شوند.

این دلنوشته در پایان تاکید می کند: هماهنگی بین بخش های مخلتف دولت نیز از جمله الزامات عبور از بحران فعلی در کشور است. مطمئن باشید همه توان نیروهای انقلاب و دعای خیر مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی، پشت سر شماست و بی صبرانه همگان، منتظر تصمیمات انقلابی رئیس جمهور منتخبشان هستند تا از این درگاه نور امیدی به دلهای با ایمانشان بتابد و قضاوت کلی آنها، تلاش مجدانه و موثر دولت برای عبور از بحران اقتصادی همراه با دلسوزی برای اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.