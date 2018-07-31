  1. استانها
  2. مرکزی
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۴۱

طی سال گذشته؛

آنفلوآنزای پرندگان در استان مرکزی ۱۲۰میلیارد ریال خسارت وارد کرد

آنفلوآنزای پرندگان در استان مرکزی ۱۲۰میلیارد ریال خسارت وارد کرد

خمین- مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: در سال گذشته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی ۱۲۰ میلیارد ریال خسارت به صنعت طیور وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شانقی عصر سه شنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شهرستان خمین و گلپایگان در محل فرمانداری خمین، اظهار کرد: صنعت طیور در شهرستان خمین یک سرمایه عظیم در حوزه اقتصاد فراهم کرده و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان قطعا در حوزه اشتغال، اقتصاد و همچنین در حوزه مشکلات اجتماعی و تغییر در جمعیت انسانی شهرستان های درگیر این بیماری، اثر گذاری بسیار خواهد داشت و این مهم، نیازمند کنترل و پیشگیری است.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: در سال گذشته هشت واحد مرغداری در مناطق روستایی و پنج واحد در سطح استان مرکزی درگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شد و در این راستا ۲۴۰ هزار قطعه طیور معدوم سازی گردید.

وی ادامه داد:طبق آسیب شناسی سال گذشته، مهمترین عامل در شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تردد و جابه جایی طیور است و در این زمینه کنترل تردد محورهای مواصلاتی اصلی شهرستان های مجاور هر منطقه باید مد نظر قرار گیرد.

شانقی تصریح کرد: اگرچه در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، کنترل محورهای اصلی در دستور کار قرار دارد، اما نتیجه مطلوب حاصل از قرنطینه کردن محورها از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آموزش جامعه و مرغداران و...امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در واحد های تخم گذار بیشتر است، افزود: تردد و جابه جایی در واحدهای تخم گذار علت اصلی این شیوع است در حالی که در واحدهای گوشتی دوماه دوره پروار است و در ظرف دوماه در این واحدها، اقدامات پیشگیری و کنترل انجام می شود.

وی طرح واکسیناسیون طیور در سال جاری را از اقدامات و برنامه سازمان دامپزشکی کشور در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان عنوان کرد و گفت: ۹ استان کشور به عنوان استان های پرخطر و دارای ریسک بالا در زمینه آنفلوآنزای پرندگان در اولویت انجام واکسیناسیون قرار دارد و استان مرکزی نیز از جمله این استان ها است.

شانقی بیان کرد: پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای پرندگان نیازمند عزم ملی و جهادی فرامنطقه ای و استانی است، بنابراین هماهنگی و برگزاری جلسات با استان ها و شهرستان های همجوار امکان بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه در راستای مقابله با این بیماری را فراهم می کند.

کد مطلب 4362588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها