حباب قیمت لاستیک ترکید/ کاهش ۸۰۰ هزار تومانی لاستیک کامیون

محمد خانبلوکی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اعتراضات کامیونداران حامل مواد سوختی گفت: طی دو سه روز اخیر کامیون های سوختی در انبار نفت شهرهای شمالی کشور حاضر شده اند تا بنزین را به مخازن منتقل کنند.

وی با بیان اینکه بر خلاف تبلیغاتی که برخی رسانه های معاند انجام می دهند، اعتراضات کامیونداران به طور کامل به اتمام رسیده است، افزود: در حال حاضر برای تأمین بنزین شهرهای شمالی هیچ مشکلی نداریم.

رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل بار کشور درباره حل مشکلات رانندگان کامیون در زمینه تأمین لاستیک و قطعات یدکی اظهار کرد: در سطح کشور با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایانه های بار، حواله لاستیک توزیع می شود و مشکل تهیه لاستیک تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در پایانه های بار حواله فروش لاستیک به نرخ دولتی به هر کامیونداری معادل حداکثر ۲ جفت لاستیک داده می شود و رانندگان می توانند با استفاده از این حواله ها، به نمایندگی های فروش کارخانه های تولیدکننده مراجعه کرده و لاستیک وسلیه نقلیه خود را دریافت کنند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل با بیان اینکه کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل بار، انجمن های زیرمجموعه خود را از ورود به خرید و فروش لاستیک منع کرده است، یادآور شد: انجمن های صنفی رانندگان موظف هستند صرفا به کامیونداران معرفی نامه ای مبنی بر اینکه راننده دارای کارت هوشمند سوخت معتبر است، ارائه بدهند تا رانندگان با استفاده از این معرفی نامه به نمایندگی تولیدکنندگان لاستیک مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برخی نمایندگی های فروش تولیدکنندگان داخلی لاستیک رفتار مناسبی با رانندگان در توزیع ندارند و همچنان به احتکار لاستیک ها یا عدم ارائه لاستیک در برابر حواله ادامه می دهند که این موارد را به دستگاه های مربوطه در زمینه برخورد با احتکار چه در بخش های دولتی و چه نهادهای نظارتی گوشزد کردیم و قرار است تا پایان این هفته به تخلفات واحدهای صنفی گزارش شده، رسیدگی شود.

خانبلوکی با بیان اینکه با اجرای طرح فروش لاستیک به کامیونداران با نرخ دولتی، حباب قیمت لاستیک ترکید، تصریح کرد: در حال حاضر به کامیوندارانی که معرفی نامه از انجمن های صنفی حمل و نقل جاده ای دارند، لاستیک با قیمت هر جفت ۲ میلیون به فروش می رسد که سبب شده تا لاستیک خودروهای باری سنگین در بازار آزاد جفتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسد؛ در حالی که تا پیش از آغاز اجرای این طرح، لاستیک کامیون به جفتی ۳ میلیون تومان رسیده بود که نشان می دهد حباب قیمت لاستیک ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح فروش لاستیک به نرخ دولتی، بسیاری از اصناف و فروشندگان لاستیک که اقدام به احتکار آن کرده بودند، از بیم آنکه قیمت لاستیک باز هم کمتر شود، انبارها را باز کرده و اقدام به فروش لاستیک ها کرده اند. قبلا فرق بازار آزاد با قیمت مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارخانه های تولیدکننده لاستیک خودروهای سنگین، تا یک میلیون تومان بود که این تفاوت به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. حتی قیمت لاستیک خارجی نیز کاهش یافته و تفاوت قیمت آن با لاستیک داخلی تنها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل بار در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان آغاز فروش لاستیک به نرخ مصوب دولتی، موضوع خرید و فروش حواله هم رونق گرفته است یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه تفاوت قیمت لاستیک دولتی و آزاد به حداقل رسیده، خرید و فروش حواله لاستیک دولتی به صرفه نیست چون سهمیه رانندگان کم است و به هر کامیوندار، حواله حداکثر ۲ جفت لاستیک داده می شود تا بتواند نیاز حداقلی خود را برطرف کند. بنابراین احتمال سفته بازی حواله جات لاستیک در بازار سیاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در بلندمدت پاسخگو نیست، افزود: در جلسه ای که با نمایندگان دولت و مجلس اخیرا برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به پایین بودن میزان تولید داخل در زمینه لاستیک، برای آنکه مجددا شاهد بازگشت قیمت ها به قبل از اجرای این طرح باشیم، باید سریعا دولت موضوع حمایت از واردات لاستیک را در دستور کار قرار دهد.