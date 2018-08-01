حربه دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان ایلام اظهار داشت: دستگاه قضایی باید مقتدر باشد ولی باید نرمش و خوش‌خویی در چهره‌ قضات دیده شود و از خشونت پرهیز کنند.

وی گفت: حرکت های اخیر در کشور موضوع جدیدی نیست، ملت ایران آب دیده است و حربه دشمن ناامیدی در جامعه است.

دادستان کل کشور گفت: افرادی که در گرانی کالاها و ارز دخالت دارند قبل از اینکه توسط دستگاه قضایی دستگیر شوند از راه خود برگردند چراکه این راه آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی افزود: قبل از اینکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سراغ این افرادبروند، خود این افراد متوجه اشتباه خود شوند و به مردم خیانت نکنند و مردم را تحت فشار کارهای سودجویانه خود قرار ندهد.

منتظری افزود: کسی که بخواهد در این شرایط با آمریکا همکاری کند و مالی که از این اقدامات به دست بیاورد، خوردن ندارد.

وی تصریح کرد: اگر کسی قصد گرانی کالا و ارز داشته باشد قطعا با دشمن همکاری کرده است چراکه کشور آمریکا سیاست های جنگ طلبان اقتصادی خود را اعلام کرده و اگر کسی در این مسیر گام بردارد به مردم خیانت کرده است.

دادستان کل کشور افزود: قطعا این افراد مجرم هستند و با جرم دیگر فرق دارد، اگر اثبات شود فردی در جهت افساد جامعه حرکت کرده است قطعا توسط دستگاه قضایی مجازات می شود.

وی افزود: نصیحت ما این است افرادی که فریب خوردند و اینکه فکر می کنند از این نمد برای خود کلاهی درست کنند از نیمه راه برگردند، اگر با دشمن همگام شدند قطعا دستگاه قضایی برخوردی قاطع خواهد داشت.

در پایان افشار خسروی زاد رسما به عنوان دادستان ایلام معرفی شد.