۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

آیت‌الله جنتی:

بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم قابل قبول نیست

بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم قابل قبول نیست

دبیر شورای نگهبان گفت: بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ رئیس‌جمهور و دولت بی‌درنگ در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی نابسامان کشور اظهار داشت: بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: رئیس‌جمهور و دولت بی‌درنگ در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مشکلات و نوسانات ارز، هر روز مایحتاج مردم را گران‌تر می‌کند تاکید کرد: دولت تدبیر و امید باید همه تدابیر لازم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را فراهم آورد، حتی اگر لازم باشد، باید تیم اقتصادی دولت هم تغییر کند.

وی با تأکید بر ضروری بودن گفتگوی رئیس‌جمهور با مردم اضافه کرد: باید جامعه را امیدوار به آینده کرد و ما یقیناً با عنایت حق تعالی و تلاش خالصانه مسئولان می‌توانیم از این مرحله تاریخی عبور کنیم.

دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه نیز انتخاب آقای دکتر ره‌پیک از سوی نمایندگان مجلس را به وی تبریک گفت.

      خدا پدرشو بیامرزه. بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ رئیس‌جمهور و دولت بی‌درنگ در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند.

