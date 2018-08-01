۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

استاندار بوشهر:

پراکندگی واحدهای اداری از مشکلات استانداری بوشهر است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: یکی از مشکلات استانداری بوشهر پراکندگی واحدهای اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در نشست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با مدیران ستادی استانداری اظهار داشت: در استان بوشهر تلاش زیادی برای استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی توانمند شده است.

وی با قدردانی از توجه ویژه معاون وزیر کشور به حوزه منابع انسانی اظهار داشت: در استانداری بوشهر تاکید ما بر صرفه جویی در هزینه های بخش های مختلف بوده و هر صرفه جویی هم که صورت گرفته هزینه پرسنل در واحدهای تابعه شده است.

وی تاکید کرد: ایجاد انگیزه در سازمان منوط به این است که نیروی انسانی افقی برای رشد در سلسله مراتب اداری ببیند.

استاندار بوشهر با اشاره به افزایش انتصاب در حوزه بانوان در استانداری بوشهر بیان کرد: در ۹ ماهه گذشته ۳۱ مدیر زن در بخش‌های مختلف اداری استان بوشهر منصوب شده اند.

گراوند با تاکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی در دستور کار استانداری بوده است، اضافه کرد: یکی از مشکلات استانداری بوشهر پراکندگی واحدهای اداری است و این امر مشکلاتی را در اعمال مدیریت  ایجاد می کند و امیدواریم این مشکل با حمایت وزارت کشور حل شود.

در این نشست مدیران ستادی استانداری بوشهر مسائل، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

