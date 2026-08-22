https://mehrnews.com/x3cRYb ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6924394 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰ تجمع باشکوه شبانه مردم سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6924394 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم شهرستان هریس در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۵ رسید لزوم احیای کارکرد مساجد؛ فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور لنگرودیها در صد و هفتاد و پنجمین حماسه حضور به میدان آمدند پیکر جوان ۲۷ ساله در کوههای شهرستان «جم» پیدا شد تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و پنجمین شب پایداری و مقاومت صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین تجمع باشکوه شبانه مردم آزادشهر در تداوم شبهای مقاومت ملی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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