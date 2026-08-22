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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰

تجمع باشکوه شبانه مردم سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی

تجمع باشکوه شبانه مردم سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی

ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6924394

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