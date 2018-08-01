به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، در خصوص حذف کنکور اظهار داشت: در مورد حذف کنکور در سال آینده که تکلیف مشخص است و قبلا هم گفتهایم بیش از ۸۵ درصد حجم دانشگاهها و پذیرشهای فعلی بدون کنکور و فارغالتحصیلی است، اما در خصوص رشتههایی که طرفداران بیشتری دارند باید سنجش و مقایسهای بین داوطلبان صورت گیرد.
وی در در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه او هم مشمول بازنشستگان میشود یا خیر، گفت: این قانون شامل من نمیشود اما در مجموع وزرا از این قانون مستثنی هستند.
غلامی ادامه داد: بحث فعلی قانون استخدام و آییننامه استخدامی است که مادهای به اسم بازنشستگی دارد و طبق آن همه کسانی که در دولت کار میکنند و از دولت حقوق میگیرند یک روزی بازنشسته میشوند و باید از سازمان بازنشستگی حقوق دریافت کنند اما اساتید بعد از بازنشستگی از بیمه خارج نمیشوند و مادامی که میخواهند تجهیزات آنها شامل میز و دفاترشان در اختیارشان است.
وزیر علوم در پایان گفت: من در این خصوص بخشنامه هم صادر کردم این مساله قانون است و به معنای اخراج کسی نیست.
نظر شما