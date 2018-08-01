به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده وکارکنان سپاه عسلویه اظهار داشت: نهاد نماز جمعه وتاسیس سپاه از برکات انقلاب اسلامی است.

وی به اهمیت فعالیت‌های سپاه و نماز جمعه اشاره کرد و افزود: این دو نهاد مقدس اگر برای حراست از ارزش‌ها در کنار یکدیگر باشند هر دو موفق هستند و این را باید در عمل ثابت کنیم و باید در صف اول برنامه‌های هرکدام یک از این دو نهاد شرکت کنیم.

امام جمعه عسلویه با اشاره به حفظ روحیه معنوی در سپاه گفت: سپاه رکن رکین انقلاب و بازوی رهبری است و باید در بعد حیات معنوی تلاش کند. روحانیت و سپاه تا اینجا که آمده‌اند به خاطر حفظ حیات معنوی بوده است و اگر در زمینه حیاط معنوی کم بگذاریم کم می‌آوریم.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد با تاکید بر لزوم ترویج معنویت در جامعه خاطرنشان کرد: باید با دعا و قرآن مانوس شویم و از ادعیه فاصله نگیریم.

وی به حفظ همدلی وهمراهی روحانیت و سپاه اشاره کرد و افزود: همدلی و همراهی روحانیت و سپاه برای حفظ و بقاء انقلاب و نظام ضروری است. راه ما یکی است و رهبر و پیشوای ما هم یکی است. باید همدلی را درعرصه عمل نشان دهیم و رضایت خدا را بر هر چیز ترجیح دهیم زیرا راه و مسلک امام راحل و امام حاضر انقلاب فقط رضای خداست. باید مدافع واقعی حریم ولی امر باشیم.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: وحدت و امنیت در منطقه عسلویه مهم است و حاضریم به خاطر امنیت و وحدت هزینه بدهم. به برخی حرف‌ها و برخوردها کاری ندارم، تکلیف خود را انجام می دهم و همه جا باید مدافع وحدت و امنیت باشیم.