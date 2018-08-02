احمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر یک میلیون و ۱۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۳۲ هزار خانوار معادل حدود ۱۰ درصد از خانوارهای استان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی از ارائه خدمات متنوع کمیته امداد در ایام مختلف سال به خانواده‌های تحت حمایت خبر داد و بیان کرد: علاوه بر پرداخت مستمری ماهانه، خدمات متنوعی در زمینه‌های مسکن، درمان، اشتغال و فرهنگی نیز به این خانواده‌ها ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از تلاش برای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت این نهاد خبر داد و اضافه کرد: حمایت و رساندن خانوارهای تحت به مرحله توانمند سازی یکی از مهمترین راهبردهای کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند خاطرنشان کرد: از سال گذشته مستمری مددجویان سه برابر شد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش یافته است.

تامین مسکن برای همه مددجویان

لطفی اضافه کرد: یکی از مهمترین نیازهای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد داشتن مسکن مناسب است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سه سال آینده همه مددجویان نیازمند مسکن به ویژه مددجویان مناطق محروم و روستایی خانه‌دار می‌شوند.

وی با اشاره به شناسایی سه هزار و ۷۰۰ خانوار نیازمند مسکن در مناطق محروم و روستایی استان بوشهر، ادامه داد: با مشارکت سپاه ساخت هزار واحد در روستاهای استان آغاز شده و استانداری بوشهر نیز وعده داده که دو هزار واحد مسکونی بسازد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایت این نهاد از ۱۲ هزار فرزند یتیم و یا بد سرپرست زیر ۱۸ سال افزود:‌ طی سال جاری حامیان فرزندان ایتام سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب نقد و غیر نقد به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

افزایش ۵۸ درصدی کمک‌های مردمی به ایتام

وی با اشاره به افزایش ۵۸ درصدی کمک‌های مردمی به ایتام، گفت: ارائه کمک‌های نقدی تأمین جهیزیه، پرداخت کمک هزینه درمان، آموزش، تحصیل و رفع سایر نیازهای آنان از جمله کمک‌های حامیان به ایتام است.

لطفی به حمایت از شش هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه بسته‌های تحصیلی و حمایتی برای دانش آموزان تحت حمایت و تامین خوابگاه برای دانش‌آموزان از جمله حمایت‌ها است.

وی از تلاش برای ایجاد چهار هزار مشاغل خانگی و صنعتی برای مددجویان خبر داد و افزود: هزینه اشتغال و توانمندسازی مددجویان از محل تسهیلات دولتی و منابع کمیته امداد تأمین می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به جذب ۴۸۰ میلیارد ریال مشارکت مردمی در استان بوشهر در سال گذشته تصریح کرد: مردم نوع‌دوست استان بوشهر مشارکتی بالاتر از میانگین کشوری در برنامه‌های حمایتی از مددحویان دارند.