بخشدار ارم: اشتغال پایدار و توانمندسازی محرومان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر ضمن قدردانی از خدمات کمیته امداد در استان، با ارائه تصویری شفاف و آماری از وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی بخش ارم، تأکید کرد: بخش ارم نهتنها بهعنوان پهناورترین بخش استان بوشهر، بلکه بهعنوان یکی از محرومترین مناطق استان شناخته میشود و این محرومیت، محصول انباشت تاریخی کمتوجهیها و فقدان زیرساختهای پایدار اقتصادی است.
۳۳ درصد خانوارهای بخش ارم تحت پوشش کمیته امداد
بخشدار ارم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۳ درصد از کل خانوارهای این بخش تحت پوشش مستقیم کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند، این آمار را بسیار نگرانکننده و نشاندهنده عمق شکاف توسعهای در استان بوشهر دانست و تصریح کرد: این عدد، یک زنگ خطر جدی است.
وی افزود: وقتی یکسوم خانوارهای یک بخش، نیازمند حمایتهای مستقیم معیشتی هستند، این یعنی ساختار اقتصادی منطقه بیمار است و باید برای درمان آن، فراتر از کمکهای موردی، برنامهریزی ریشهای و ضربتی صورت گیرد.
جعفری از مدیرکل کمیته امداد استان خواست با توجه به این شاخصهای نگرانکننده، سهمیه اعتبارات حمایتی و اشتغالزایی بخش ارم در ردیفهای بودجهای استان بهصورت ویژه و متناسب با عمق محرومیت بازتعریف شود.
اشتغال پایدار؛ تنها مسیر برونرفت از چرخه فقر
بخشدار ارم با تأکید بر «اشتغال پایدار» به ظرفیتهای بالقوه در حوزههای کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی در این بخش اشاره کرد و از مدیرکل کمیته امداد خواست تا رویکرد این نهاد را از «حمایتصرف» به «توانمندسازی» تغییر دهد.
بخشدار ارم در این باره گفت: تا زمانی که مددجو به یک شغل آبرومند، پایدار و دارای صرفه اقتصادی دست پیدا نکند، حلقه فقر و وابستگی به نهادهای حمایتی شکسته نخواهد شد. ما نیازمند یک جهش در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی خُرد و متوسط، همراه با آموزشهای فنی و حرفهای و تضمین بازار فروش محصولات هستیم. راه نجات بخش ارم از محرومیت، ایجاد یک جنبش اقتصادی مبتنی بر مزیتهای بومی است.
وی همچنین از آمادگی کامل بخشداری برای همافزایی و تسهیلگری در ایجاد خوشههای شغلی و ارائه مشاورههای کارآفرینی به مددجویان خبر داد.
کار فرهنگی؛ حلقه مفقوده که باید احیا شود
جعفری با طرح موضوعی مهم و بنیادین، بر لزوم توجه جدیتر و عمیقتر به «کار فرهنگی» در کنار حمایتهای مادی تأکید کرد و آن را نه یک امر تشریفاتی، بلکه رکن اصلی حفظ کرامت انسانی مددجویان و خانوادههای تحت پوشش دانست.
بخشدار ارم اظهار کرد: کمکهای معیشتی، شکم گرسنه را سیر میکند، اما این کار فرهنگی و روحیهبخشی است که عزت نفس، امید به زندگی و باور به توانستن را در دل یک زن سرپرست خانوار یا یک جوان جویای کار زنده نگه میدارد. متأسفانه ما از این حوزه غفلت کردهایم. اگر در کنار بسته معیشتی، بسته فرهنگی و فکری برای خانوادهها تعریف نشود، تمام زحمات ما عقیم میماند.
وی از کمیته امداد استان خواست با طراحی برنامههای نوین فرهنگی، مشاورهای و تربیتی برای جامعه هدف در بخش ارم، از آسیبهای اجتماعی نوپدید که در کمین خانوادههای محروم و کمبرخوردار است، پیشگیری کند.
افزایش مستمریبگیران و حمایت فوری از زنان سرپرست خانوار
بخشدار ارم در ادامه با اشاره به شرایط خاص و دشوار زندگی در روستاهای دورافتاده و کوهستانی بخش ارم، خواستار بازنگری در سقف پوشش حمایتی و افزایش تعداد مستمریبگیران بخش شد و گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی بخش، تعداد زیاد روستاهای صعبالعبور و پایین بودن سطح درآمد سرانه، ضروری است افرادی که در صف انتظار دریافت مستمری هستند اما شرایط واقعی آنان دیده نشده است، هرچه سریعتر تعیینتکلیف شوند.
وی بر حمایت هدفمند و ویژه از زنان سرپرست خانوار را یک اولویت انسانی و شرعی و امنیتی تاکید کرد و افزود: زنان سرپرست خانوار در بخش ارم، قهرمانان گمنامی هستند که بار سنگین معیشت و تربیت فرزندان را یکتنه به دوش میکشند. غفلت از این قشر، تبعات جبرانناپذیری برای نسل آینده این سرزمین خواهد داشت. این عزیزان باید در صف اول دریافت خدمات حمایتی، تسهیلات اشتغال خانگی و خدمات مشاورهای قرار گیرند. ما در بخشداری با تمام توان در کنار کمیته امداد خواهیم بود تا گرهی از کار این شیرزنان بگشاییم.
اعلام آمادگی برای همکاری مشترک و پیگیری مصوبات
فرید محبی مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر نیز ضمن ابراز خرسندی از نگاه کارشناسی و دغدغهمند بخشدار ارم، گزارشی از برنامهها و ظرفیتهای این نهاد در استان ارائه کرد و برای توجه ویژه به شاخصهای محرومیت بخش ارم در تخصیص منابع قول مساعد داد.
طرفین توافق کردند کارگروهی مشترک برای تدوین سند توانمندسازی بخش ارم با محوریت اشتغال پایدار، حمایت از زنان سرپرست خانوار و اجرای برنامههای فرهنگی تشکیل و مصوبات این نشست تا حصول نتیجه در سطح استان پیگیری شود.
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