ابوالفضل اللهدادی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ترجمهام از رمان «دخترکی که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود» نوشته رومن پوئرتُلاس این روزها مراحل آمادهسازی برای چاپ را توسط نشر ققنوس طی میکند و قرار است به زودی توسط این ناشر چاپ شود.
وی افزود: این کتاب، سوم رمان پوئرتُلاس است و سومین رمانی هم هست که از او در ایران چاپ میشود. داستان کلی آن هم درباره عشق مادرانه است. در این رمان، شخصیت زنی حضور دارد که به آفریقا سفر کرده و با دخترکی آشنا میشود. زن دخترک را به فرزندی قبول میکند و به او قول میدهد به محض رفتن به فرانسه، بازگردد و دختر را با خودش ببرد. اما وقتی به فرانسه برمیگردد آتشفشانی قدیمی فوروان کرده و همه پروازها لغو میشود. زن چون به دخترک قول داده، خود را به آب و آتش میزند تا سر موعد و زمان مقرر پیش او باشد.
این مترجم در ادامه گفت: در ادامه داستان زن میبیند که همه مردم به گزینههای جایگزین هواپیما رو آورده و از هیچ طریقی نمیتواند خود را به دخترک برساند. در این بین، در همان شلوغی فرودگاه با راهبی آشنا میشود و دو نفر درباره کارهای عجیبی که راهب میتواند انجام دهد، صحبت میکنند. شخصیت اصلی زن این داستان، یک زن پستچی به نام پروویدانس است و از راهب میخواهد که او را یکروزه پیش دختر بفرستد. راهب هم کارهای عجیب و غریبی انجام میدهد که قصد ندارم تا پیش از انتشار کتاب آنها را لو بدهم!
اللهدادی گفت: خلاصه اینکه کارهای راهب باعث میشود در رسانههای دنیا سر و صدا ایجاد شود و همه سراغ او را میگیرند. غافل از اینکه اصل ماجرا چیز دیگری است. لغت پروویدانس یعنی اسم زن، در زبان فرانسوی به معنی مشیت الهی است. پوئرتُلاس در این سومین رمانش، ادای دینی به مادرهایی کرده که همهچیزشان را بهخاطر اینکه فرزندانشان به رویاهایشان برسند، فدا میکنند. به نظرم این رمان، کتاب خوبی است و همان روند پیشین دو رمانی را دارد که از این نویسنده ترجمه کردهام؛ یعنی همان دنیای عجیب پوئرتُلاس و در عین حال، تلنگرهایی که به ما میزند.
مترجم کتاب «برای این لحظه متشکرم» درباره ترجمه این کتاب گفت: ترجمه این رمان حدود ۴ ماه طول کشید و کتاب قرار است با حدود ۲۸۰ صفحه منتشر شود. این رمان هم مانند دو کتاب پیشین نویسنده مذکور که ترجمه کردم و نشر ققنوس منتشرشان کرد، با حق کپیرایتی که از ناشر اصلی خریداری شده، منتشر میشود.
وی در پایان گفت: «دخترکی که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود» مجوز چاپ را دریافت کرده و تا مهرماه امسال منتشر میشود.
نظر شما