ترور «مادورو» با پهپاد ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دولت ونزوئلا اخبار مربوط به تلاش مخالفان برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور در جریان یک سخنرانی عمومی را تایید کرد.

بر این اساس مخالفان در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از تلویزیون سراسری ونزوئلا بود، چندین پهپاد حامل بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده و قصد ترور وی را داشتند.

به گفته «خورخه رودریگز» وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا، در پی شنیده شدن صدای انفجار از سوی آسمان، مادورو محل سخنرانی را ترک کرده و به مکانی امن رفته است.

رودریگز تاکید کرد بررسی ها نشان می دهد این اقدام، یک حمله تروریستی بوده است. در پی این حمله دست کم 7 نیروی گارد ملی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.

گزارش ها حاکی است نیروهای گارد ریاست جمهور پیش از نزدیک شدن پهپادهای مسلح به محل سخنرانی مادورو، به سوی آنها شلیک کرده و آنها را ساقط کرده اند.

قرار است مادورو طی یک سخنرانی سراسری در خصوص این سوء قصد علیه خود با مردم سخن بگوید.



