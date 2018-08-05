تولید کننده تراشه های اپل مبتلا به ویروس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از محصولات الکترونیکی که قرار است پاییز امسال رونمایی شوند، احتمالا با تاخیر مواجه شوند. شرکت TSM که یکی از بزرگترین تولید کنندگان تراشه است، اعلام کرده برخی از واحدهای تولیدی آن روز سوم آگوست به ویروس مبتلا شده اند.

برخی از این واحدهای تولیدی این شرکت تایوانی در مدتی کوتاه به حالت عادی بازگشتند اما بقیه به مدت یک روز از تولید عقب ماندند.این شرکت شایعات هک را رده کرده اما هیچ جزئیاتی درباره ویروس یا مسیر احتمالی ورود آن نیز منتشر نکرده است.TSMC قول داده روز ششم آگوست جزئیات بیشتری دراین باره فراهم کند.

هرچند یک روز عقب ماندن از فرایند تولید، چندان زیاد به نظر نمی رسد اما تاثیرات آن با توجه به شرایط موجود ممکن است بسیار زیاد باشد.

TSMC برای بسیاری از نام های بزرگ صنعت فناوری از جمله اپل، AMD ، NVIDIA و کوالکام تراشه می سازد. ۲۴ ساعت اختلال در تولید به کاهش دستگاه ها منجر می شود و همین امر به خصوص برای شر کت هایی که در حجم کم محصول تولید می کنند، بسیار قابل توجه است.