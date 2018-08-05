به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون فردا دوشنبه در آخرین مرحله گروهی خود در جام باشگاه های آسیا به مصاف بانک بیروت می رود. تیم مس در حال حاضر با ۶ امتیاز و با تفاضل گل بهتر بالاتر از بانک بیروت در صدر جدول قرار دارد و فردا با کسب حتی یک تساوی هم به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود می کند.

حمید بی غم سرمربی تیم مس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیمش مقابل نماینده ازبکستان گفت: خدا را شکر با یک بازی بهتری نسبت به تیم ازبکستانی توانستیم حریف را با نتیجه خوب شکست بدهیم. از تمام بازیکنانم ممنونم که بسیار خوب تلاش کردند و نتیجه اش را دیدند.

وی با اشاره به دیدار با بانک بیروت تصریح کرد: خدا را شکر محروم و مصدوم نداریم و با آمادگی کامل به مصاف بانک بیروت می رویم. امیدوارم بازیکنانم با تلاش و همت خود بتوانند نتیجه لازم را بگیرند. ما برای سرگروهی با بانک بازی می کنیم.

سرمربی تیم مس سونگون در پایان درباره حضور مهدی جاوید در بانک بیروت تاکید کرد: مهدی بازیکن خیلی بزرگی است. باید راه های پاس به این بازیکن را ببندیم و اجازه ندهیم توپ به جاوید برسد.