۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

برای گرامیداشت فعالیت حرفه ای

پلنگ ویژه لوکارنو به مگ رایان بازیگر آمریکایی رسید

مگ رایان بازیگر آمریکایی که تهیه کننده و کارگردان هم است جایزه پلنگ کلوپ ۲۰۱۸ جشنواره فیلم لوکارنو را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مگ رایان بازیگر فیلم‌هایی چون «بی خوابی در سیاتل» با دریافت جایزه پلنگ کلوپ لوکارنو که از جوایز ویژه این جشنواره معتبر سینمایی است، تجلیل شد.

این بازیگر که اکنون در حال آماده کرده یک سریال کمدی نیم ساعته بر مبنای ایده‌ای از خودش با تمرکز بر شخصیتی در میانسالی است، در مراسم لوکارنو حضور یافت.

جایزه پلنگ کلوپ لوکارنو پیش‌تر به بازیگرانی چون فی داناوی، میا فارو، اندی گارسیا، استفانیا ساندرلی و آدرین برودی اهدا شده است.

این جایزه برای گرامیداشت فعالیت حرفه‌ای رایان به وی اهدا شد.

رایان پروژه‌های دیگری نیز در دست دارد که اقتباسی از «کتاب» یک کمدی رمانتیک که در دنیای نشر می‌گذرد از جمله آنهاست.

این بازیگر در جشنواره لوکارنو تاکید کرد که این روزها بیشتر به عنوان یک کارگردان فعال است و این به معنی آن است که باید ۱۰۰ تا چیز را به دیوار بچسباند و امیدوار باشد که همانجا بمانند.

در هر حال هر چند وی ممکن است اکنون بیشتر به عنوان کارگردان فعالیت کند اما فیلم‌های وی از یاد دوستدارانش نمی‌روند.

رایان که بازیگر فیلم‌هایی چون «وقتی هری سالی را ملاقات کرد»، «یک میل دریافت کرده‌ای» و «بی‌خوابی در سیاتل» بوده به عنوان ملکه کمدی رمانتیک یاد می‌شود و یکی از بالاترین بازیگران هالیوود از نظر دریافت دستمزد بوده است.

