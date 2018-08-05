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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

رادیو صبا پخش می‌کند؛

روایت داستانی از کریستین نوستلینگر در «طنز و منز»

روایت داستانی از کریستین نوستلینگر در «طنز و منز»

یکی از داستان‌های کوتاه و طنز کریستین نوستلینگر در برنامه رادیویی «طنز و منز» روایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، در برنامه «طنز و منز» که به معرفی آثار طنزنویسان جهان اختصاص دارد داستان های کوتاه و طنز به صورت روایتی شاد و شنیدنی به همراه ترانه خوانی پخش می‌شود.

در این برنامه روز دوشنبه ۱۵ مرداد، داستان کوتاه و طنز  «تصمیم و مالکیت» نوشته کریستین نوستلینگر روایت می شود.

کریستین نوستلینگر با نگارش بیش از ۱۰۰ رمان و کتاب مصور از جمله موفق‌ترین نویسندگان آلمانی زبان عرصه ادبیات کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود که میلیون‌ها جلد از آثارش به فروش رسیده و به بیش از ۲۰ زبان نیز ترجمه شده است. بخشی از کتاب‌های این نویسنده دستمایه اقتباس ادبی قرار گرفته است.

«طنز و منز» برنامه‌ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا است که مریم بابایی تهیه کننده، محسن دین محمد گوینده - بازیگر، سمیه نازنینی تنظیم کننده متون و مهدی امین لاری آهنگساز آن هستند.

این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می‌شود.

کد مطلب 4366042
آروین موذن زاده

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