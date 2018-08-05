زمان آغاز تمرینات مدافع مصدوم تیم ملی و استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی مدافع ملی پوش تیم استقلال در خلال جام جهانی دچار آسیب دیدگی شدید شد و بازی های دوم و سوم تیم ملی را در این مسابقات از دست داد. چشمی بعد از بازگشت به تهران تمریناتش را در کلینیک باشگاه استقلال دنبال کرد و حالا به طور کلی مصدومیت را پشت سر گذاشته است.

چشمی از امروز یا نهایتا فردا تمریناتش را با دویدن دور زمین آغاز کرده و بعد از آن نیز به تمرینات گروهی آبی پوشان اضافه خواهد شد. هرچند استقلالی ها می توانند در صورت نیاز مبرم از چشمی مقابل تراکتورسازی هم از او استفاده کنند اما از آنجایی که این اتفاق ممکن است عواقبی داشته باشد، صلاح چشمی و استقلال این است که این بازیکن تحت هیچ شرایطی مقابل تراکتورسازی بازی نکند.

استقلال و تراکتورسازی در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم می روند. این دیدار به میزبانی استقلال تهران و از ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.