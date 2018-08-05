برنامه گروه C مسابقات فوتبال بانوان زیر ۱۶ سال‌ آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶ سال بانوان ایران که در گروه C با تیم های تایلند، جزایر ماریانای شمالی، سنگاپور و تاجیکستان همگروه است، از ۱۵ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۴ شهریور لغایت اول مهر ۹۷) به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود .

برنامه زمانبندی کامل گروه C این رقابتها به شرح زیر است:

* شنبه ۲۴ شهریور

جزایر ماریانای شمالی – ایران، ساعت ۱۵:۳۰

تاجیکستان – سنگاپور، ساعت ۱۸:۳۰

* دوشنبه ۲۶ شهریور

سنگاپور – تایلند، ساعت ۱۵:۳۰

تاجیکستان – جزایر ماریانای شمالی، ساعت ۱۸:۳۰

* چهارشنبه ۲۸ شهریور

ایران – سنگاپور ، ساعت ۱۵:۳۰

تایلند – تاجیکستان/ ساعت ۱۸:۳۰

* جمعه ۳۰ شهریور

جزایر ماریانای شمالی – تایلند، ساعت ۱۵:۳۰

ایران – تاجیکستان/ ساعت ۱۸:۳۰

* یکشنبه اول مهر

سنگاپور – جزایر ماریانای شمالی، ساعت ۱۵:۳۰

تایلند – ایران ، ساعت ۱۸:۳۰

تیم‌های اول هر گروه به همراه دو تیم از بهترین های تیم های دوم هر گروه به دور بعدی این رقابت‌ها را پیدا می کنند. بنابراین مرحله نهایی این مسابقات با حضور ۸ تیم برگزار می شود.