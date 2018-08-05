۶ هزار و ۴۲۵ ولادت طی سالجاری در استان زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل ثبت احوال استان زنجان به وقوع ولادت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی چهار ماهه سال جاری ۶ هزار و ۴۲۵ واقعه ولادت در استان رخ‌داده است.

ویبا بیان اینکه درصد ثبت در مهلت ثبت تا یک سال برابر با ۹۹.۶۴ درصد است، ادامه داد: تعداد ولادت ثبت‌شده طی چهار ماهه سال جاری به‌طور متوسط برابر با ۵۲ مورد واقعه ولادت بوده که به‌طور تقریبی در هر یک ساعت دو واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال ستان زنجان گفت: تعداد موالید پسر در چهار ماهه سال جاری برابر با سه هزار و ۳۴۵ فقره بوده و تعداد موالید دختر هم سه هزار و ۸۰ واقعه بوده است.

شفیعی تأکید کرد: نسبت جنسی دختر به پسر در چهار ماهه سال جاری برابر با ۱۰۸ می‌باشد یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۸ پسر به ثبت رسیده است.

وی افزود: طی چهار ماهه سال جاری هزار و ۶۳۸ واقعه وفات در استان زنجان رخ داد است که درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یک سال برابر با ۹۹.۴۱ درصد می‌باشد.

شفیعی تصریح کرد: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامه‌های رایانه‌ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند ازجمله خدمات مکان محور این اداره کل است.

وی گفت: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات و صدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت‌احوال است.