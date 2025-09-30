مدیرکل ثبت احوال بوشهر: تولد پسران در استان بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عمرانی به تشریح آمار ولادت در شش ماهه نخست سال ١۴٠۴ پرداخت و گفت: تعداد ۵ هزار و ٧٣٩ نفر متولد شده اند. همچنین آمار ولادت های شش ماهه سال ١۴٠٣ تعداد ۶ هزار و ١٣٧ نفر بوده، که ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه ١.٢ درصد از ولادت های ثبت شده کشور در استان بوشهر به وقوع پیوسته است، اظهار داشت: تعداد تولد ثبت شده روزانه طی این بازه زمانی ٣١ واقعه است. تعداد متولدین دختر طی شش ماه سال جاری ۲ هزار و ۶٩٩ نفر و موالید پسر هم سه هزار و ۴٠ نفر بوده است.

عمرانی، با اعلام این موضوع که نسبت جنسی پسر به دختر طی این مدت برابر با ١١٢.۶ به ثبت رسیده است، گفت: به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر، تولد نزدیک به ١١٣ پسر را شاهد هستیم. همین شاخص در سال گذشته ١١٠.۴ بوده است. یعنی امسال تعداد تولد پسران بیشتر شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، بیشترین موالید را مربوط به مادران گروه سنی ٣٠ تا ٣۴ ساله عنوان داشت و تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در مرکز رصد جمعیت، میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری در کشور برابر با ٢٧.۶ سال بوده که مقدار این شاخص در استان بوشهر ٢٧.۵ سال است و بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بوشهر با ٢٨.۴ سال و کمترین آن مربوط به عسلویه با ٢۵.۵ سال است.

بر اساس این گزارش؛ میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کشور برابر با ٣٢.۵ سال بوده است که میانگین سن پدر برای استان بوشهربرابر با ٣٢.٩ سال است. در ۶ ماهه سال ١۴٠۴ در بین شهرستانهای استان‌ بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به شهرستان گناوه با رقم ٣۴.۴ سال و کمترین آن مربوط به شهرستان دشتی با رقم ٣١.٧ سال است.

حیدر عمرانی، با اعلام اینکه ٨ درصد از نوزادان در یک سال اول زندگی مشترک زوجین متولد شده اند، خاطر نشان کرد: از کل ولادت های ثبت شده طی شش ماهه امسال، ٣۶.٢ درصد در ۵ سال اول زندگی زوجین، ٢٨ درصد بین سال ششم تا دهم زندگی، و ٣۴.٧ درصد از ولادت ها بیش از ١٠ سال از زندگی مشترک زوجین گذشته است.

وی از ثبت ١١۴ واقعه ولادت حاصل از چندقلوزایی در ۶ ماهه نخست سال ١۴٠۴ نیز خبر داد و گفت: از این تعداد ١١٣ واقعه دوقلوزایی و یک واقعه سه قلوزایی است.