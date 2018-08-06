به گزارش خبرنگار مهر، ایده‌های موجود در این مجموعه کتاب‌ها به کودکان کمک می کند تا تحرک داشته باشند سرگرم شوند و یاد بگیرند به شیوه های مختلف حرکت کنند.

مجموعه «چهارفصل سرگرمی» به گونه‌ای تقسیم‌بندی شده که مخاطب، به راحتی بتواند فعالیت‌های مناسب را برای داخل و خارج از خانه پیدا و انتخاب کند. همچنین در این مجموعه، ایده‌هایی برای حرکات خلاقه، بازی‌های آبی و تعطیلات و مناسبت‌ها وجود دارد.

فعالیت‌هایی که در این مجموعه به آن اشاره شده، شامل مهارت‌های حرکتی، ثباتی و ظریف است. مهارت‌های حرکتی مثل دویدن، لی لی کردن، سر خوردن و...به کودکان این امکان را می‌دهد تا از جایی به جای دیگر بروند. مهارت‌های ثُبات چون چرخیدن و خم شدن و غلتیدن به حفظ تعادل و ثبات کودک کمک می‌کنند و مهارت‌های ظریف به بچه‌ها کمک می‌کند تا پرتاب کردن، گرفتن و شوت کردن را یاد بگیرند.

تریش کافنر، نویسنده کتاب در مقدمه آورده: «این کتاب، قرار نیست زندگی را برای والدین ساده کند. می‌دانم که برای والدین پرمشغله امروزی، گاهی آسان‌تر به نظر می‌رسد که بگذارند کودکشان، تلویزیون تماشا کند، با رایانه بازی کند اما کودکان نیاز به تحرک دارند...کودکان پرتحرک، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را درک می‌کنند و کودکانی که احساس خوبی نسبت به توانایی‌های جسمانی خود دارند در فعالیت‌هایی که برای سلامتی ضروری است، بیشتر شرکت می‌کنند.

«چهار فصل سرگرمی» مجموعه فعالیت‌های جسمانی برای کودکان نوپا و پیش دبستانی است که در چهار جلد نوشته و منتشر شده و هرجلد به سرگرمی‌های یک فصل می‌پردازد. این مجموعه را تریش کافنر نوشته و فاطمه فدای حسین و حسین فدایی حسین ترجمه و از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.